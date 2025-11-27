PSOE acusa al PP de irresponsable con el presupuesto y Belarra ve al Gobierno "desganado"

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que ve al Gobierno de Pedro Sánchez "desganado" con los presupuestos para 2026, mientras que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al PP de irresponsable por votar este jueves en contra de la senda de estabilidad.

"El Gobierno ha venido desganado, veo al Gobierno sin ganas de negociar", ha dicho Belarra en los pasillos del Congreso, donde ha insistido en su idea de que el Ejecutivo ha llevado a la cámara los objetivos de estabilidad, sin tener los apoyos para aprobarlos, "más como campaña electoral del PSOE que como voluntad de verdad de sacar los presupuestos generales".

Según Belarra, si el Ejecutivo "quiere marcar rumbo y pasar a la ofensiva social puede haber presupuestos".

También en declaraciones en el Congreso, Patxi López se ha preguntado "qué argumento político es no votar la senda de déficit porque la presenta el Gobierno de Pedro Sánchez" y ha subrayado que "no es la primera vez que el PP y otros partidos manifiestan una irresponsabilidad absoluta en esta cámara".

El portavoz socialista se refería así al rechazo de la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox y Junts de una senda de déficit que "permite tener margen de maniobra y muchos más recursos a las comunidades autónomas y entidades locales para afrontar los retos de cada comunidad y reforzar los servicios públicos".

En esa línea, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha incidido en que Junts ha quedado retratado en la votación haciendo "daño" a Cataluña y "alineándose con lo peor del hemiciclo".

"El techo de gasto afectaría muchísimo a Cataluña. Pido a Junts que deje de hacer daño a mi país", ha dicho Rufián.

También fuentes de los comunes han hecho hincapié en que Junts ha votado "en contra de que Cataluña disponga de 330 millones de euros en 2026 y de unos 1.038 millones en los próximos tres años" y ha advertido de que esto supone más de 11.500 sueldos de maestros de primaria, más de 10.000 sueldos de enfermeros o más de 340.000 becas comedor completas en un año.

Para el diputado de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís) los partidos políticos "deberían dejar de mirarse el ombligo y de hacer partidismo y pensar que necesitamos unos presupuestos generales del Estado de manera urgente, que cumplan con la prioridad, que es la vivienda".EFE