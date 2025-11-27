Espana agencias

Provivienda destaca que un 30 % de las casas no se destinan a vivienda permanente

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La promotora social Provivienda ha reclamado un uso más eficiente del parque de vivienda en España porque mientras la población y los hogares siguen creciendo, el 30 % de las casas del país no se destinan a residencia permanente.

Así lo revela el informe "Prevención y atención de la exclusión residencial. Radiografía de la provisión de vivienda en España" publicado este jueves, que muestra cómo en 2023 la proporción de vivienda no principal (que incluye segundas residencias y casas vacías, entre otras) se situó en el 28,7 %.

Provivienda también ha destacado cómo el número de hogares ha experimentado un crecimiento sostenido, aunque con ritmos muy diferentes según el periodo, y que el parque residencial español muestra signos de desaceleración en su expansión.

Desde 2013 hasta 2023, el parque residencial sumó 1,282 millones de unidades, mientras que los hogares crecieron en 1,242 millones, con un diferencial positivo cercano a los 40.000 en número de viviendas.

Sin embargo, el número de viviendas principales creció en menor medida, con un incremento de 937.765 unidades.

La responsable de evaluación e investigación de Provivienda, Elena Martínez, ha asegurado que es necesario incrementar la promoción de nueva vivienda para cubrir el crecimiento de hogares, aunque esta no es la única solución para resolver el déficit.

A su juicio, la creación de nuevas viviendas debe ir acompañada de políticas que recuperen y optimicen el parque existente, mejorando su uso y garantizando su accesibilidad y asequibilidad.

En las grandes ciudades españolas que superan los 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga), el problema se ha agravado en los últimos años porque, entre 2011 y 2021, se construyeron o incorporaron al parque unas 4.500 viviendas nuevas, pero al mismo tiempo se perdieron casi 9.000 viviendas principales.

En esta línea, este informe recoge datos de la Agencia Tributaria que indican que un 55 % de las rentas del alquiler de bienes inmuebles declaradas van a parar a sociedades y no a propietarios particulares, mientras que en el año 2000 este porcentaje era del 30 %.

El informe concluye que para avanzar hacia un modelo de provisión más justo y sostenible se requiere escalar el papel de grandes tenedores públicos y entidades del tercer sector, además de orientar la inversión hacia vivienda protegida, social y asequible de manera estable y coordinada. EFECOM

