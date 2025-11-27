Espana agencias

Provincia de Buenos Aires, distrito más poblado de Argentina, declara emergencia económica

Guardar

Buenos Aires, 27 nov (EFECOM) .- La provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina, declaró este jueves la emergencia económica en sus 135 municipios, una medida que forma parte de la ley de presupuesto bonaerense de 2026 y que regirá hasta el 31 de marzo de 2027.

Según la ley aprobada durante la madrugada en la Legislatura de Buenos Aires, la emergencia económica responde a “la profunda recesión y el incumplimiento, la demora o la detracción por parte del Estado Nacional de transferencias automáticas y no automáticas” a las provincias.

La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof desde 2019, es el distrito más poblado del país y representa el 38,6 % de la población de Argentina.

No es la única provincia que ha reclamado al Gobierno de Javier Milei el reparto de fondos nacionales adeudados, una situación que en la previa de las elecciones legislativas de octubre llevó al enfrentamiento del presidente argentino con algunos de los gobernadores que lo habían apoyado al inicio de su gestión.

Si bien Milei decidió, a la postre de los comicios en los que obtuvo más del 40 % de los votos, retomar el diálogo con los gobernadores para mejorar su gobernabilidad, esta nueva etapa de consenso no incluye a los mandatarios ideológicamente enfrentados al Gobierno nacional, como Kicillof, que ha quedado excluido de las reuniones organizadas por el Ejecutivo junto a un puñado de otros gobernadores.

En la ley de presupuesto 2026 a través de la cual se declaró la emergencia económica, la provincia de Buenos Aires aprobó gastos por 43 billones de pesos.

También se aprobó la ley impositiva, que incorporó una alícuota del 9% a la renta que las entidades financieras obtengan por la compra de títulos públicos emitidos por la Nación.

Quedó pendiente el tratamiento de ley de financiamiento, con la que el gobernador Axel Kicillof busca autorización para tomar 3.035 millones de dólares de deuda, destinados en buena parte a cancelar obligaciones heredadas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Congreso avala con el no de Junts una iniciativa del PSOE para mejorar cribados neonatales

Infobae

La UE resalta el papel de las ciudades para que el Pacto Mediterráneo sea un "éxito"

Infobae

Torres desmiente a Aldama: "Estamos ante una farsa, una vaca que no da más leche"

Infobae

Pérez Llorca seguirá el camino del cambio abierto en 2023 y lanza varios guiños a Vox

Infobae

Congreso pide, sin el PP, proteger a víctimas del negacionismo de la violencia machista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Cómo se envían los vehículos

¿Cómo se envían los vehículos militares a una misión en el extranjero? El buque que los transporta desde España a Líbano

En directo | Aldama implica al ministro Torres y asegura que ha presentado pruebas: “Debería estar preocupado”

La senda de déficit fracasa en el Congreso y las comunidades autónomas pierden 5.500 millones de euros

¿Se “regalan” las notas en los colegios privados y concertados? “Me dijeron que solo podían repetir 2 personas de 100”

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para Ábalos y Koldo al apreciar riesgo de fuga

ECONOMÍA

A qué temperatura debemos poner

A qué temperatura debemos poner la calefacción en invierno: subir un grado aumenta el gasto en 7%

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions