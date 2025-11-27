Pérez Llorca afirma que va a buscar "estabilidad" para Valencia en el pleno de investidura

València, 27 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este jueves a su llegada a Les Corts Valencianes, donde se va a celebrar el pleno para su investidura, que lo que necesita en estos momentos la Comunitat Valenciana es "muchísima estabilidad", y eso es lo que va a buscar.

Preguntado sobre si hay acuerdo con Vox, cuyos votos son imprescindibles para poder ser elegido president de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón, ha señalado: "Lo van a ver ustedes en el hemiciclo, yo voy a proponer mis ideas y el que quiera que las apoye".

El también secretario general del PP de la Comunitat Valenciana ha destacado que la "misión" que le piden es que "busque estabilidad", y ante la insistencia de los medios de comunicación sobre si hay ya acuerdo o no con Vox ha señalado: "lo vamos a ver en unos minutos".

El pleno de investidura de Pérez Llorca está convocado a las 11 de la mañana y empezará con el discurso del candidato, sobre el que Vox ha señalado que esperará a conocer su contenido para decidir el sentido de su voto. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)