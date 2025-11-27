Espana agencias

Osasuna se atasca a domicilio

Pamplona, 27 nov (EFE).- Osasuna, dirigido por Alessio Lisci, tan solo ha marcado un tanto en los siete encuentros disputados a domicilio hasta el momento, lo que habla de una problemática que esperan maquillar este fin de semana a costa del Mallorca.

Los rojillos harán las maletas el viernes para medirse a un equipo que dirige un viejo conocido. Jagoba Arrasate, ya una leyenda en Navarra, recibe a los de Tajonar con los puestos de descenso asomando con peligrosidad.

Con la duda de Ante Budimir, exjugador del conjunto balear, quien no logra recuperarse de su lesión muscular, Osasuna encara la octava salida de la temporada con una misión, la de sumar los tres puntos, algo que pasa por marcar, al menos, un gol.

El equipo no lo consigue desde el 20 de septiembre. Fue ante el Villarreal. El delantero croata firmó el 0-1 en el tiempo añadido de la primera mitad desde los 11 metros, antes de que el submarino amarillo remontase la cita de forma definitiva en el minuto 85.

Desde entonces, Osasuna lleva 405 minutos sin ver puerta lejos de El Sadar. Si se mira la producción ofensiva, en cuanto a disparos entre los tres palos se refiere, al equipo también le cuesta llegar a la meta rival.

En la primera jornada, ante el Real Madrid, los de Lisci no tiraron a puerta, mientras que en Barcelona frente al Espanyol lo hicieron en 3 ocasiones. En Villarreal fueron 3, contra el Betis 1 y ante el Atlético de Madrid 2 veces.

La salida a Oviedo sirvió para sacar el primer punto, en un día en el que Osasuna tiró 5 veces a puerta. Hace tres semanas en Sevilla, las ocasiones con disparos de peligro fueron 3.

De los 20 participantes, tan solo el Oviedo es el que menos marca, con 7, por los 10 facturados por los chicos dirigidos por Alessio Lisci.

A partir de ahora, el equipo deberá cambiar el chip y ser más ambicioso y contundente cuando hace las maletas. Además, ser sólidos en defensa (ha encajado en todos los partidos menos en Oviedo) también es otro de los objetivos. EFE

