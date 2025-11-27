Morant: Asistimos a una investidura fake y a una nueva mentira para los valencianos

València, 27 nov (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado que asiste "a una investidura fake", la de Juafran Pérez Llorca como president de la Generalitat, y a una "nueva mentira para los valencianos" con la que el PP "trata de decir que va a cambiar algo para que no cambie nada".

A su llegada a Les Corts Valencianes, donde este jueves se celebra el debate de investidura de Pérez Llorca como president de la Generalitat, en sustitución de Carlos Mazón, quien dimitió hace unas semanas, Morant ha denunciado que no se conozca el detalle ni las condiciones impuestas por Vox para apoyar al candidato del PP.

"Lo conoceremos a golpe de recorte, a golpe de pisotear de nuevo los derechos de los valencianos y de las valencianas y pagando un precio muy caro", ha manifestado.

Morant se ha dirigido a las víctimas de la dana y a la sociedad valenciana para decirles que "siempre existe una alternativa"; que "siempre se puede construir esperanza en el futuro" y que pueden hacerlo juntos.

"La demostración de que hoy se hace una investidura y no estamos votando es que saben, tanto PP como Vox, que han perdido la Comunitat Valenciana, que hay una alternativa progresista mayoritaria en la sociedad, y tarde o pronto esa alternativa se abrirá paso y será la que representará al pueblo valenciano", ha dicho.

La dirigente socialista ha asegurado que hasta ahora los valencianos han pagado "el precio más caro de todos, 229 vidas", las que se perdieron en la dana del 29 de octubre de 2024, y ha advertido de que con Pérez Llorca "no cambia nada" porque "es el número dos del señor Mazón, es su mano derecha, es su secretario de Organización y es su testaferro".

"Testaferro es esa persona interpuesta que aparentemente va a ser quien va a presidir, pero que detrás en realidad lleva al PP de la Comunitat Valenciana, al señor Mazón y a Abascal", ha afirmado, y ha apuntado que Abascal ya ha dicho que estará "vigilante" y que "va a ser el notario político del Reino", como también lo será Mazón, "la perla del Partido Popular".

Frente a eso, ha asegurado que los notarios de la sociedad van a ser los grupos parlamentarios, como el PSPV, que va a "seguir fiscalizando y haciendo todo el trabajo para exigir dignidad allá donde no la haya".

Desde el Partido Socialista "vamos a seguir trabajando para evitar y contraponer el modelo de los recortes, del pisoteo de los derechos a las mujeres, a las personas más vulnerables, al colectivo LGTBI, a las personas mayores, a la gente joven", ha manifestado.

Morant ha destacado que ni el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni nadie de su dirección del PP nacional, y tampoco el presidente de Vox, Santiago Abascal, "han querido estar aquí para ver la vergüenza de pacto que nos van a volver a presentar".

Además, ha asegurado que todavía no se conoce lo que ocurrió el 29 de octubre, y se ha preguntado "cómo de grave debió ser lo ocurrido aquella tarde como para que versión tras versión y mentira tras mentira todavía no conozcamos lo que pasó", y ha señalado que con esta investidura pasa lo mismo, que no se conocen los detalles. EFE