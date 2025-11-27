Mendoza, Cercas, Carme Riera o Juan Pablo Villalobos, estandartes de Barcelona en la FIL

Jose Oliva

Barcelona, 27 nov (EFE).- Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Carme Riera, Xavier Bosch, Juan Pablo Villalobos, Carlos Zanón o Sergi Belbel son algunos de los autores que estarán presentes en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), que se inaugura el próximo sábado día 29 con Barcelona como invitada de honor.

Entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre, la capital catalana desplegará un extenso programa de actividades literarias, musicales, artísticas, gastronómicas, cinematográficas y científicas en esta feria, la mayor reunión del mundo editorial en español.

Comisariado por la periodista Anna Guitart, el programa de Barcelona tiene como lema 'Vindran les flors' (Vendrán las flores), un guiño, a la circunstancia de que Guadalajara es la ciudad de las rosas, como lo es Barcelona el día de Sant Jordi, el 23 de abril, fecha en la que se celebra también el Día Internacional del Libro.

El pabellón de la ciudad en la FIL, obra de los estudios de arquitectura Fàbric y Santiago de León, cuenta con un espacio de 1.183 metros cuadrados inspirado en las plazas porticadas.

Según Anna Guitart, en este pabellón habrá una gran librería con 10.000 libros vinculados de alguna manera con la ciudad, y un auditorio para 120 personas.

"El objetivo es proyectar la Barcelona actual, con figuras de reconocida trayectoria y también con nuevas voces dirigidas a los lectores mexicanos", ha dicho Guitart, por lo que los escritores y escritoras invitados pertenecen a diferentes generaciones que trabajan en diversos géneros, como la novela, el ensayo, el cuento o la poesía, principalmente en catalán y castellano.

Entre los invitados figuran veteranos autores como Mendoza, Cercas, Riera, Cristina Fernández Cubas, Rafael Argullol, Andreu Martín o Carlos Zanón; representantes de generaciones más jóvenes, como Kiko Amat, Juana Dolores, Miqui Otero, Susanna Rafart, Gemma Ruiz o Montse Albets; o escritores en lengua catalana con traducciones al castellano, como Xavier Bosch, Sílvia Soler o Màrius Serra.

También se ha invitado a escritores extranjeros vinculados a Barcelona, como el irlandés Colm Tóibín o el mexicano Juan Pablo Villalobos, que hablará de la literatura latinoamericana en la capital catalana.

Este año participan en la FIL 119 editoriales catalanas (71 más que en 2024). La gran mayoría lo harán en el estand del gobierno catalán y otras tendrán un espacio propio. Además, estarán presentes en el Salón de Derechos de la feria 10 agencias literarias de Cataluña.

En el marco de la FIL, el presidente del Gremio de Editores de Cataluña, Patrici Tixis, y el de la Asociación de Editores en Lengua Catalana, Ilya Perdigó, darán a conocer el día 2 una radiografía del sector editorial catalán.

La presencia barcelonesa se extenderá a otros programas de la feria mexicana, como FIL Ciencia, FIL Pensamiento o Foro FIL, en cuyo marco cada noche se ofrecerá un espectáculo de gran formato y que contará con actuaciones de Maria Arnal, Rigoberta Bandini, Joan Garriga i el Mariatxi galàctic, Queralt Lahoz, Love of Lesbian, Roger Mas y la Cobla Sant Jordi, Mushkaa, La Sra. Tomasa o Tarta Relena.

El cantautor Joan Manuel Serrat, con una vinculación personal con México, será el protagonista junto con Benito Taibo del tradicional encuentro "Mil jóvenes con...".

En artes escénicas, la presencia de Barcelona se extenderá a diversos espacios de Guadalajara con tres espectáculos, entre ellos 'Sonoma', de la compañía de danza La Veronal.

En cuanto a artes visuales, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) y el Museo Cabañas acogerán dos exposiciones inéditas: 'Los libros de Barcelona', comisariada por Enric Jardí, que recorre la historia del diseño editorial en la ciudad condal; y 'Vendrán las mujeres-150 años de luchas en las calles de Barcelona', comisariada por Ingrid Guardiola, Mita Casacuberta y Anna Maria Iglesia.

Formado en Texka, Arzak y elBulli, y establecido en México durante 28 años, el cocinero barcelonés Gerard Bellver (restaurante Jiribilla) fusionará la gastronomía catalana y mexicana en la comida inaugural y en el festival gastronómico del restaurante Los Vitrales del Hotel Barceló.

La participación del Ayuntamiento de Barcelona en la FIL de Guadalajara tendrá un coste de 3,5 millones de euros, que se sufragarán a cuenta de la recaudación de la tasa turística, con la ayuda de la Generalitat y el apoyo de Acción Cultural Española. EFE.