Mapfre realiza cambios en comisiones de riesgos y de nombramientos y retribuciones

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La aseguradora Mapfre ha informado de que su Consejo de Administración, en su reunión celebrada ayer día 26 y este jueves, ha acordado cambios en sus comisiones de Riesgos, Sostenibilidad y Cumplimiento, así como en la de Nombramientos y Retribuciones.

Según ha informado Mapfre a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su consejo de administración ha designado a María de los Ángeles Santamaría Martín como vocal de la Comisión de Riesgos, Sostenibilidad y Cumplimiento, en sustitución de Ana Isabel Fernández Álvarez.

Asimismo, Santamaría Martín ha sido también designada como vocal para la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución de María del Pilar Perales Viscasillas.

De este modo, la composición de la Comisión de Riesgos, Sostenibilidad y Cumplimiento de Mapfre queda formada por el presidente Antonio Gómez Ciria, en calidad de independiente; con Francisco José Marco Orenes como vocal dominical; y por María del Pilar Perales Viscasillas, José Luis Perelli Alonso y María de los Ángeles Santamaría Martín, como vocales independientes; así como por Jaime Álvarez de Las Asturias Bohorques Rumeu, como secretario no vocal.

En cuanto a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estaría formada por Ana Isabel Fernández Álvarez como presidenta independiente; Rosa María García García y María Amparo Jiménez Urgal y Santamaría Martín como vocales independientes; Francisco José Marco Orenes en calidad de vocal dominical; y José Miguel Alcolea Cantos, como secretario no vocal; así como por Álvarez de Las Asturias Bohorques Rumeu, como vicesecretario no vocal. EFECOM