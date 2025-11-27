'Los domingos', 'Sirat' y la serie 'Poquita fe', las más nominadas para los Feroz 2026

Pontevedra, 27 nov (EFE).- 'Los domingos' (9), 'Maspalomas' (7) y 'Sirat' (7) y las series 'Poquita fe' (6), 'Superstar' (6) y 'Anatomía de un instante' (5) son las producciones que acumulan el mayor número de nominaciones para los Feroz 2026, que se entregarán el próximo enero.

El Feroz a la mejor película de drama se lo disputarán 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, 'Maspalomas' de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, 'Sirat' de Oliver Laxe, 'Romería' de Carla Simón y 'Sorda' de Eva Libertad.

En comedia, por su parte, el quinteto de nominados al Feroz es 'La cena' de Manuel Gómez Pereira, 'Decorado' de Alberto Vázquez Rico, 'Mi amiga Eva' de Cesc Gay, 'Rondallas' de Daniel Sánchez Arévalo y 'Wolfgang' de Javier Ruiz Caldera.

'Anatomía de un instante', 'La canción', 'Pubertat', 'La ruta vol.2: Ibiza' y 'Yakarta' son los cinco finalistas en la categoría de mejor serie dramática.

Entre las series de comedia, el Feroz será para 'Animal', 'Furia', 'Poquita fe', 'La suerte: una serie de casualidades', 'Superstar' o 'La vida breve'.

Los actores Manu Ríos ('Élite', 'Respira') y Milena Smit ('No matarás', 'Madres paralelas') han sido los encargados de anunciar a los nominados de estos Feroz 2026.

Los Feroz 2026, que se entregarán el 24 de enero en Pontevedra, ciudad que los acoge por segundo año consecutivo, estarán presentados por la artista Samantha Hudson y los actores Antonio Durán 'Morris', Petra Martínez y Elisabet Casanovas.

Habrá premios en un total de 21 categorías: once de cine, siete de series, los dos Premios Feroz Arrebato y el Premio Feroz de Honor que recibirá la actriz Marta Fernández-Muro. EFE

