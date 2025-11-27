Los discos de la semana: Mujeres frente a la adversidad con Luz Casal y Jessie J al frente

Madrid, 27 nov (EFE).- En una semana de estrenos discográficos en la que Luz Casal reivindica a las mujeres de la música que la han inspirado para superar adversidades, la casualidad ha querido que la acompañe, entre otras novedades, el retorno de la estrella pop Jessie J después de afrontar cinco años de trances físicos y mentales.

Como su título indica, la gallega se ha dado libertad para crear un álbum ecléctico y reivindicar a mujeres que la han inspirado en la música y, por extensión, también a sí misma, de ahí que explore en temas inéditos y versiones todas las facetas que la han convertido en una de las voces más respetadas de la música española.

La compositora e intérprete británica llevaba siete años sin un nuevo álbum por los continuos y numerosos problemas de salud que la han aquejado desde 2020, desde una afección en el oído que le provocaba mareos hasta, muy recientemente, un cáncer de mama. Fruto de años de trabajo y muchas emociones diferentes surge este álbum que intenta ofrecer consuelo a quienes no atraviesan su mejor momento.

Diez años cumple la banda madrileña formada por Antón Carreño y Willy Bárcenas con un disco que, tras un tiempo de parón para respirar, han producido los mexicanos Suena Tribu y que alude en su título a los hábitos difíciles de abandonar, aunque solo supongan una felicidad efímera, frente a buscar la mejor versión de uno mismo, por ejemplo por amor.

A partir de un relato de entrega amorosa absoluta, inspirada en una historia real, la artista catalana sorprende escurriéndose de su imagen de cantautora folk con texturas electrónicas y explorando el mundo del ritmo con estilos como la rumba, el flamenco, el reguetón, la bachata, el synthpop o la bossa nova.

El músico y escritor celebra 40 años de carrera con un álbum doble que incluye diez canciones originales y diez versiones nuevas de los singles que marcaron su trayectoria musical, junto a artistas amigos como Alaska, con la que reinterpreta 'Dame un beso de cianuro'.

Jairo Zavala, conocido entre sus muchas aventuras musicales por sus discos como Depedro, une fuerzas en este caso con Martín Bruhn y Héctor Rojo para explorar los orígenes de la música de baile en el folclore y las canciones populares, especialmente las tradiciones musicales latinoamericanas.

Segundo álbum después de 'Poquito a poquito' (2023) con material propio de esta artista procedente de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) que tiñe el pop de dejes aflamencados y que inició su andadura gracias al éxito de sus versiones en internet, como 'La bachata'.

La formación liderada por la canaria-chilena Yanara Espinoza reivindica en este álbum su infancia rockera. Dentro, colaboraciones con Kurt Savoy, el "rey del silbido western" que popularizó los temas de Morricone, y con la cantautora Mercedes Ferrer.

El mar, como símbolo de vida, de cambio y de unión de tierras distintas pero emociones similares, es el protagonista de este trabajo concebido como un viaje y en el que caben el himno de los piratas de 'Mar i Cel' o el 'My heart will go on' de Celine Dion.

La veterana banda estadounidense de metal progresivo aprovechó el concierto que grabaron en París en su gira de 2024, en la que volvió a participar Mike Portnoy 13 años después, para grabar este concierto que dio un pequeño avance de su más reciente álbum de estudio, 'Parasomnia' (2025), y sobre todo sus grandes clásicos. EFE