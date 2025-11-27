Espana agencias

Los discos de la semana: Mujeres frente a la adversidad con Luz Casal y Jessie J al frente

Guardar

Madrid, 27 nov (EFE).- En una semana de estrenos discográficos en la que Luz Casal reivindica a las mujeres de la música que la han inspirado para superar adversidades, la casualidad ha querido que la acompañe, entre otras novedades, el retorno de la estrella pop Jessie J después de afrontar cinco años de trances físicos y mentales.

Como su título indica, la gallega se ha dado libertad para crear un álbum ecléctico y reivindicar a mujeres que la han inspirado en la música y, por extensión, también a sí misma, de ahí que explore en temas inéditos y versiones todas las facetas que la han convertido en una de las voces más respetadas de la música española.

La compositora e intérprete británica llevaba siete años sin un nuevo álbum por los continuos y numerosos problemas de salud que la han aquejado desde 2020, desde una afección en el oído que le provocaba mareos hasta, muy recientemente, un cáncer de mama. Fruto de años de trabajo y muchas emociones diferentes surge este álbum que intenta ofrecer consuelo a quienes no atraviesan su mejor momento.

Diez años cumple la banda madrileña formada por Antón Carreño y Willy Bárcenas con un disco que, tras un tiempo de parón para respirar, han producido los mexicanos Suena Tribu y que alude en su título a los hábitos difíciles de abandonar, aunque solo supongan una felicidad efímera, frente a buscar la mejor versión de uno mismo, por ejemplo por amor.

A partir de un relato de entrega amorosa absoluta, inspirada en una historia real, la artista catalana sorprende escurriéndose de su imagen de cantautora folk con texturas electrónicas y explorando el mundo del ritmo con estilos como la rumba, el flamenco, el reguetón, la bachata, el synthpop o la bossa nova.

El músico y escritor celebra 40 años de carrera con un álbum doble que incluye diez canciones originales y diez versiones nuevas de los singles que marcaron su trayectoria musical, junto a artistas amigos como Alaska, con la que reinterpreta 'Dame un beso de cianuro'.

Jairo Zavala, conocido entre sus muchas aventuras musicales por sus discos como Depedro, une fuerzas en este caso con Martín Bruhn y Héctor Rojo para explorar los orígenes de la música de baile en el folclore y las canciones populares, especialmente las tradiciones musicales latinoamericanas.

Segundo álbum después de 'Poquito a poquito' (2023) con material propio de esta artista procedente de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) que tiñe el pop de dejes aflamencados y que inició su andadura gracias al éxito de sus versiones en internet, como 'La bachata'.

La formación liderada por la canaria-chilena Yanara Espinoza reivindica en este álbum su infancia rockera. Dentro, colaboraciones con Kurt Savoy, el "rey del silbido western" que popularizó los temas de Morricone, y con la cantautora Mercedes Ferrer.

El mar, como símbolo de vida, de cambio y de unión de tierras distintas pero emociones similares, es el protagonista de este trabajo concebido como un viaje y en el que caben el himno de los piratas de 'Mar i Cel' o el 'My heart will go on' de Celine Dion.

La veterana banda estadounidense de metal progresivo aprovechó el concierto que grabaron en París en su gira de 2024, en la que volvió a participar Mike Portnoy 13 años después, para grabar este concierto que dio un pequeño avance de su más reciente álbum de estudio, 'Parasomnia' (2025), y sobre todo sus grandes clásicos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un incendio en un piso de Badalona causa 8 heridos, uno en estado crítico y otro grave

Infobae

Osasuna se atasca a domicilio

Infobae

España refuerza su apuesta por el mercado australiano con un gran foro turístico en Sídney

Infobae

El plazo de aceptación de la opa de Neinor a Aedas se extenderá hasta el 11 de diciembre

Infobae

El Nikkei extiende ganancias y sube un 1,23 % entre expectativas sobre la Fed

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

Un ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

Pérez Llorca afronta su investidura en la Comunidad Valenciana sin el paraguas del PP nacional y con Vox dispuesto a decidir su voto en el último minuto

ECONOMÍA

La compraventa de viviendas se

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Este es el precio de la gasolina este 27 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

El Banco de España avisa sobre las restricciones en cuentas bancarias conjuntas tras el fallecimiento de un titular

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 27 de noviembre

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions