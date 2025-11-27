Espana agencias

Los beneficios de las industriales chinas frenan hasta el 1,9 % interanual hasta octubre

Shanghái (China), 27 nov (EFECOM).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 1,9 % interanual entre enero y octubre, lo que supone un importante frenazo con respecto al acumulado de los tres primeros trimestres, que había sido del 3,2 %.

Según indicó este jueves la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las ganancias de las mencionadas compañías se contrajeron un 5,5 % interanual en el mes de octubre tras haberse disparado un 21,6 % en septiembre, un golpe inesperado, ya que los expertos esperaban que siguieran creciendo.

En cualquier caso, el balance global sigue siendo positivo para 2025 y, de mantenerse así, supondría dejar atrás la tendencia negativa marcada en los últimos tres ejercicios: los beneficios de las industriales chinas bajaron un 2 % en 2022, otro 2,3 % en 2023 y un 3,3 % en 2024.

Los datos oficiales divulgados hoy apuntan a que las ganancias de las compañías analizadas fueron de unos 5,95 billones de yuanes (840.398 millones de dólares, 724.037 millones de euros) entre enero y octubre.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (2,8 millones de dólares, 2,4 millones de euros).

El estadístico de la ONE Yu Weining achacó el resultado negativo en octubre a factores como una base comparativa desfavorable o el "rápido crecimiento de los gastos financieros".

El experto gubernamental apunta a que la coyuntura todavía está marcada por un "entorno internacional complejo y desafiante y una combinación compleja de contradicciones cíclicas y estructurales a nivel nacional", y llama de nuevo a redoblar esfuerzos en áreas como las políticas de impulso a la demanda en el mercado chino.

No obstante, y centrándose en el acumulado de los primeros diez meses de 2025, Yu destaca el rendimiento de sectores como el de fabricación de maquinaria, que supuso un 38,5 % de los beneficios obtenidos por industriales de gran tamaño, o el de manufactura de alta tecnología, donde brillan los vehículos inteligentes, tanto terrestres como aéreos. EFECOM

(foto) (video)

