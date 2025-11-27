Espana agencias

Los Azulejos de Toronto contratan a Dylan Cease por siete años y 210 millones de dólares

Guardar

Redacción Deportes, 26 nov (EFE).- Los Azulejos de Toronto contrataron por siete temporadas y 210 millones de dólares al abridor derecho Dylan Cease, anunció este miércoles el portal oficial MLB.com.

Los Azulejos, quienes cayeron en el séptimo juego de la pasada Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, han expresado su deseo de fortalecer su picheo abridor, una misión que esperan lograr con la incorporación de Cease.

El derecho de 29 años, quien en la temporada pasada recibió un salario de 13.7 millones de dólares, recibirá un ingreso promedio de 30 millones de dólares con este nuevo acuerdo con el conjunto canadiense.

El nuevo abridor de los Azulejos era considerado como el segundo más relevante del actual mercado de agentes libres en las Grandes Ligas, detrás del zurdo dominicano Framber Valdez.

En la pasada campaña con los Padres de San Diego, Cease concluyó con marca de 8-12 en 32 aperturas en las que completó 168 entradas, en las que le anotaron 85 carreras limpias y acumuló un porcentaje de efectividad de 4.55, mientras ponchó a 215 bateadores, acumulando su quinta temporada consecutiva de 200 o más ponches.

Con la firma de Cease, quien se suma a Kevin Gausman y al puertorriqueño José Berríos, los Azulejos cuentan con tres de los seis abridores que han realizado 30 o más aperturas y completado 160 o más episodios en las últimas cinco campañas.

Además de la durabilidad que puede proporcionar desde el montículo, Cease le proporciona una gran profundidad a la rotación abridora de los de Toronto, de la que proyecta formar parte junto a Gausman, al ganador del premio Cy Young Shane Bieber, el novato sensación Trey Yesavage y el boricua Berríos.

En su carrera en el máximo nivel de la MLB, Cease ha iniciado dos partidos en el Roger Centre de Toronto, en los que cuenta con una marca de 1-1 y efectividad de 2.57, luego de completar 14 capítulos de cuatro carreras y 13 ponches.

En su recorrido de siete años en las Grandes Ligas, en los que ha vestido las franelas de los Medias Blancas de Chicago y los Padres, Cease cuenta con récord de 65-58 y efectividad de 3.88 en 188 salidas, en las que contabiliza 1,231 ponches en 1015.1 entradas trabajadas.

Cease ha finalizado entre los primeros cuatro en las votaciones al premio Cy Young en las temporadas de 2022 (segundo) y 2024 (cuarto) y en ambas ocasiones ocupó el puesto 22 en la elección del Jugador Más Valioso de la campaña. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bloqueos en la fronteriza Ciudad Juárez provocan pérdidas millonarias en norte de México

Infobae

El Parlamento cubano convoca sesión de diciembre con una agenda centrada en la economía

Infobae

Cabello dice que Venezuela decide quién vuela y quién no y se reserva derecho de admisión

Infobae

117-114. La racha de los Pistons muere en Boston

Infobae

El ministro Diosdado Cabello afirma que Venezuela "decide quién vuela y quién no"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores “está siguiendo muy de

Exteriores “está siguiendo muy de cerca” la situación de alrededor de 400 ciudadanos españoles atrapados en Guinea Bissau tras el golpe de Estado

Cómo votar por correo en las elecciones de Extremadura 2025: plazos, fechas y cómo solicitarlo

Ábalos decide sacar los trapos sucios del Gobierno para ‘morir matando’ si el Supremo le manda a la cárcel

España y Arabia Saudí sellan una hoja de ruta para reforzar la lucha contra el crimen organizado

El juez Peinado expulsa a Manos Limpias de la causa contra Begoña Gómez

ECONOMÍA

Los funcionarios consiguen su subida

Los funcionarios consiguen su subida salarial: hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar el paro y ser autónomo al mismo tiempo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Gerard Piqué imparte clase en Harvard Business School y analiza con los alumnos el “espectacular crecimiento” de la Kings League como modelo de negocio

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions