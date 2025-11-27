Los asientos previstos para diciembre en vuelos internacionales hacia España suben un 5,4%

Madrid, 27 nov (EFECOM).- El número total de asientos previstos en vuelos internacionales hacia España para el próximo mes de diciembre alcanza los 9,2 millones, lo que representa un incremento del 5,4 % con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este jueves por Turespaña.

Los datos, añade en un comunicado, proyectan un buen comportamiento en diciembre para los principales mercados emisores del Reino Unido, que aumenta sus plazas un 4,1 %; Italia, que lo hace un 5,5 % y Francia, que sube el 3,9 %.

Por el contrario, Alemania contrae la oferta de asientos un 2,5 % un mes más y se mantiene como segundo país emisor con más de 1 millón de asientos previstos.

También continúan a la baja los asientos previstos desde países nórdicos. Dinamarca pierde un 3,4 %; Suecia, un 9,7 %; Noruega un 7 % y Finlandia un 9,8 %.

El mayor descenso se dio en Austria, con una caída de los asientos del 13,9 %.

Sin embargo, destaca la aceleración de Turquía, República Checa, Irlanda y Polonia, con una proyección de crecimiento superior al 10 %, respectivamente.

Asimismo, Estados Unidos proyecta un aumento de capacidad de asientos del 12,3 %.

Entre los países iberoamericanos, Colombia registra el mayor volumen de capacidades programadas, con una subida del 9 %.

En el caso de México el aumento se modera al 2,9 %. EFECOM