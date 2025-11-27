Espana agencias

LG nombra director ejecutivo a Lyu Jae-cheol en una reforma ejecutiva para potenciar la IA

Guardar

Seúl, 27 nov (EFECOM).- LG Electronics nombró este jueves a Lyu Jae-cheol como su nuevo director ejecutivo (CEO), en el marco de la extensa reforma de la ejecutiva de las filiales del conglomerado tecnológico surcoreano LG para potenciar negocios como el de la inteligencia artificial (IA) y el de los electrodomésticos.

Lyu, de 58 años y quien se desempeña actualmente como jefe del negocio de electrodomésticos de la filial de electrónica, asumirá sus nuevas funciones a partir del 1 de diciembre, según detalló la empresa en un comunicado.

El nombramiento fue aprobado este jueves tras una reunión de la junta directiva del conglomerado, uno de los mayores de Corea del Sur, en la que se dio luz verde a una extensa reestructuración de sus diversas firmas de cara a 2026 para potenciar sectores como la IA.

El director ejecutivo saliente de LG Electronics, Cho Joo-wan, quien ha dirigido la compañía los últimos cuatro años, dejará su cargo para facilitar una transición generacional fluida, informó LG.

Lyu se unió al instituto de investigación de electrodomésticos de la compañía en 1989, cuando aún se denominaba Goldstar, y ha dedicado alrededor de la mitad de su carrera a la investigación y el desarrollo (I+D) de electrodomésticos antes de pasar a liderar importantes operaciones comerciales como ejecutivo tecnológico.

"Pese a la lenta recuperación de la confianza del consumidor y la intensificación de la competencia en el mercado, consolidó el liderazgo de sus productos estrella, sentando las bases para un crecimiento sostenible mediante la I+D continua", destacó la firma, que espera que su nombramiento como nuevo CEO expanda "el ADN líder" de la empresa en el sector. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La UE pacta nuevas medidas para combatir el fraude en los pagos en línea

Infobae

Illa ve el resultado de la opa del BBVA al Sabadell como "un mensaje a favor de una España plural"

Illa ve el resultado de

CC pide al Gobierno restablecer el convenio para reconocer el carné de conducir venezolano

CC pide al Gobierno restablecer

Casi la mitad de las hipotecas que se solicitan en España son para una segunda vivienda

Infobae

Un rayo obliga a suspender el torneo de Australia, con Sebas García de líder provisional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos es una bomba: el

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

España participará como interlocutora en las conversaciones entre Colombia y el grupo criminal Clan del Golfo

Airbus detecta un fallo en algunos de sus aviones A320neo por radiación solar y avisa a las aerolíneas que lo usan: Iberia, Lufthansa, Air France...

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Gonzalo, matemático: “La probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad es del 15,3%”

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions