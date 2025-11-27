LG nombra director ejecutivo a Lyu Jae-cheol en una reforma ejecutiva para potenciar la IA

Seúl, 27 nov (EFECOM).- LG Electronics nombró este jueves a Lyu Jae-cheol como su nuevo director ejecutivo (CEO), en el marco de la extensa reforma de la ejecutiva de las filiales del conglomerado tecnológico surcoreano LG para potenciar negocios como el de la inteligencia artificial (IA) y el de los electrodomésticos.

Lyu, de 58 años y quien se desempeña actualmente como jefe del negocio de electrodomésticos de la filial de electrónica, asumirá sus nuevas funciones a partir del 1 de diciembre, según detalló la empresa en un comunicado.

El nombramiento fue aprobado este jueves tras una reunión de la junta directiva del conglomerado, uno de los mayores de Corea del Sur, en la que se dio luz verde a una extensa reestructuración de sus diversas firmas de cara a 2026 para potenciar sectores como la IA.

El director ejecutivo saliente de LG Electronics, Cho Joo-wan, quien ha dirigido la compañía los últimos cuatro años, dejará su cargo para facilitar una transición generacional fluida, informó LG.

Lyu se unió al instituto de investigación de electrodomésticos de la compañía en 1989, cuando aún se denominaba Goldstar, y ha dedicado alrededor de la mitad de su carrera a la investigación y el desarrollo (I+D) de electrodomésticos antes de pasar a liderar importantes operaciones comerciales como ejecutivo tecnológico.

"Pese a la lenta recuperación de la confianza del consumidor y la intensificación de la competencia en el mercado, consolidó el liderazgo de sus productos estrella, sentando las bases para un crecimiento sostenible mediante la I+D continua", destacó la firma, que espera que su nombramiento como nuevo CEO expanda "el ADN líder" de la empresa en el sector. EFECOM