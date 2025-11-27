Espana agencias

Letta alerta de que sin independencia económica en Europa "no hay seguridad posible"

Guardar

Zaragoza, 27 nov (EFECOM).- El ex primer ministro italiano Enrico Letta ha advertido de que sin independencia económica, Europa no puede garantizar su seguridad y señala la integración de sectores estratégicos como condición para reforzar la competitividad continental.

El ex primer ministro italiano ha intervenido por videoconferencia en el XXIV Congreso de la Conferencia Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) que se celebra en el Auditorio de Zaragoza ante 2.230 asistentes, con una ponencia en la que ha definido el proyecto europeo como una oportunidad histórica para completar el Mercado Único y afrontar los desafíos globales de la próxima década.

Letta ha sostenido que la fecha marcada por la presidenta, Ursula von der Leyen, para culminar la integración en 2028 debe asumirse como una misión colectiva y ha recordado que la UE se enfrenta al reto de derribar barreras en capitales, servicios y telecomunicaciones y de incorporar una quinta libertad basada en el conocimiento y la innovación.

Una decisión que, ha asegurado, abre una "ventana de oportunidades" que se puede dejar escapar.

El político italiano ha insistido en la necesidad de avanzar en la integración de sectores estratégicos para sostener la competitividad.

Ha subrayado, asimismo, que si Europa no es independiente en conectividad, en energía y en finanzas, no hay seguridad posible, y ha advertido de que la fragmentación actual “provoca una pérdida directa de competitividad frente a Estados Unidos y China”.

Durante su intervención, Letta ha recordado que “el euro fue un gran éxito y ha de ser un ejemplo” y ha lamentado que Europa mantenga todavía “una moneda única de gran éxito […] sin que exista un mercado financiero completamente integrado”.

Una contradicción que, a su juicio, debe resolverse para garantizar autonomía económica y seguridad en un escenario global más exigente.

Bajo el lema “Europa: del diagnóstico a la acción”, el Congreso de la Fundación CEDE reúne a 1.800 directivos y centra el debate en las reformas necesarias para sostener el liderazgo económico, político y social de la Unión.

El presidente del comité organizador, Fernando Rodrigo, ha subrayado que “el auténtico escudo social en España son las empresas”, lo que no supone, ha matizado, prescindir del Estado, cuya intervención sigue justificándose por los fallos de mercado.

Rodrigo ha abogado por que las compañías incorporen valores como “el respeto, la equidad, la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo personal”, y que el beneficio económico no puede desligarse del impacto social.

El vicepresidente de la Fundación CEDE, Ramón Adell, ha incidido en la necesidad de un liderazgo capaz de “escuchar, anticipar y decidir” en un contexto de transformación acelerada, ha defendido una colaboración público-privada “real, estable y responsable” y ha recordado que grandes cambios solo se consolidan con líderes preparados para “escuchar, entender y actuar”. EFECOM

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La militancia de Podemos ratifica a Delgado como su candidato a las andaluzas de 2026 con un apoyo del 87,2%

La militancia de Podemos ratifica

Sordo dice que CCOO no se suma de momento al acuerdo salarial para los funcionarios

Infobae

Sánchez acusa a la derecha de vivir en un 'Black Friday' constante en el que ponen en venta la democracia y los derechos

Sánchez acusa a la derecha

El PP llama a protestar este domingo contra Sánchez para pedir elecciones ya tras la encarcelación de Ábalos

El PP llama a protestar

Sordo respalda a la universidad pública española "infrafinanciada" por algunos gobiernos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las peticiones de asilo de

Las peticiones de asilo de Colombia y Perú caen más de 68% en los primeros seis meses del nuevo reglamento de extranjería: Venezuela encabeza el ranking

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

España participará como interlocutora en las conversaciones entre Colombia y el grupo criminal Clan del Golfo

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Iberia no prevé retrasos ni cancelaciones en sus vuelos por el fallo informático en los aviones Airbus 320

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions