Letta alerta de que sin independencia económica en Europa "no hay seguridad posible"

Zaragoza, 27 nov (EFECOM).- El ex primer ministro italiano Enrico Letta ha advertido de que sin independencia económica, Europa no puede garantizar su seguridad y señala la integración de sectores estratégicos como condición para reforzar la competitividad continental.

El ex primer ministro italiano ha intervenido por videoconferencia en el XXIV Congreso de la Conferencia Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) que se celebra en el Auditorio de Zaragoza ante 2.230 asistentes, con una ponencia en la que ha definido el proyecto europeo como una oportunidad histórica para completar el Mercado Único y afrontar los desafíos globales de la próxima década.

Letta ha sostenido que la fecha marcada por la presidenta, Ursula von der Leyen, para culminar la integración en 2028 debe asumirse como una misión colectiva y ha recordado que la UE se enfrenta al reto de derribar barreras en capitales, servicios y telecomunicaciones y de incorporar una quinta libertad basada en el conocimiento y la innovación.

Una decisión que, ha asegurado, abre una "ventana de oportunidades" que se puede dejar escapar.

El político italiano ha insistido en la necesidad de avanzar en la integración de sectores estratégicos para sostener la competitividad.

Ha subrayado, asimismo, que si Europa no es independiente en conectividad, en energía y en finanzas, no hay seguridad posible, y ha advertido de que la fragmentación actual “provoca una pérdida directa de competitividad frente a Estados Unidos y China”.

Durante su intervención, Letta ha recordado que “el euro fue un gran éxito y ha de ser un ejemplo” y ha lamentado que Europa mantenga todavía “una moneda única de gran éxito […] sin que exista un mercado financiero completamente integrado”.

Una contradicción que, a su juicio, debe resolverse para garantizar autonomía económica y seguridad en un escenario global más exigente.

Bajo el lema “Europa: del diagnóstico a la acción”, el Congreso de la Fundación CEDE reúne a 1.800 directivos y centra el debate en las reformas necesarias para sostener el liderazgo económico, político y social de la Unión.

El presidente del comité organizador, Fernando Rodrigo, ha subrayado que “el auténtico escudo social en España son las empresas”, lo que no supone, ha matizado, prescindir del Estado, cuya intervención sigue justificándose por los fallos de mercado.

Rodrigo ha abogado por que las compañías incorporen valores como “el respeto, la equidad, la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo personal”, y que el beneficio económico no puede desligarse del impacto social.

El vicepresidente de la Fundación CEDE, Ramón Adell, ha incidido en la necesidad de un liderazgo capaz de “escuchar, anticipar y decidir” en un contexto de transformación acelerada, ha defendido una colaboración público-privada “real, estable y responsable” y ha recordado que grandes cambios solo se consolidan con líderes preparados para “escuchar, entender y actuar”. EFECOM

