Espana agencias

Les Corts celebran la investidura de Pérez Llorca a la espera de conocer el voto de Vox

Guardar

València, 27 nov (EFE).- Les Corts Valencianes celebran este jueves el pleno para la investidura del candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, como nuevo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, a la espera de que se desvele el sentido del voto de Vox, cuyo respaldo es necesario para ser elegido.

Los 13 diputados de la formación liderada por Santiago Abascal son decisivos porque sumados a los 40 del PP suponen la mayoría absoluta en el Parlamento valenciano, si bien en los últimos días han señalado que esperarán a escuchar el discurso del secretario general del PPCV -cuyo inicio está previsto para las 11 horas- para decidir si le dan su voto afirmativo.

Antes del pleno, a las 10:30 horas, está convocada frente a Les Corts un concentración organizada por la plataforma Acord Social Valencià y con asistencia de las asociaciones de víctimas de la dana de rechazo a la investidura de Pérez Llorca, al considerar que hará políticas continuistas como las que causaron la muerte de 229 personas.

El segundo pleno de investidura de esta legislatura, en el que el Gobierno valenciano ha afirmado que estará presente Mazón, comenzará a las once de la mañana con el discurso del único candidato, que expondrá sin límite de tiempo su programa político de gobierno y solicitará la confianza.

A continuación habrá un receso, tras el que intervendrán los síndics de los grupos durante media hora cada uno, empezando por el socialista, José Muñoz, a quien seguirán el de Compromís, Joan Baldoví, el de Vox, José María Llanos, todos con sus correspondientes réplicas, y finalmente el del PP, Nando Pastor.

Acabado el debate, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), anunciará la hora de la votación, que será pública por llamamiento -se nombra a cada diputado para que responda 'sí', 'no' o 'abstención'-, y suspenderá la sesión hasta entonces.

Una vez reanudada, se sacará una bola que marcará cuál de los 99 diputado será el primero en votar, a partir del cual se les irá llamando por orden alfabético del apellido, dejando para el final a los miembros del Consell que son diputados (solo lo es Mazón) y a la Mesa de Les Corts.

En primera votación, Pérez Llorca necesita para ser elegido mayoría absoluta (50 escaños), que obtendría si además de los 40 diputados del PP le apoyan los 13 de Vox. Socialistas y Compromís, que suman 46 diputados, han anunciado su voto negativo.

En caso de no obtenerla, el sábado habría una nueva votación, en la que bastaría mayoría simple. Si entonces tampoco se lograra la confianza para la investidura, habría un plazo de dos meses desde la primera votación para intentarlo, pasado el cual se disolverían Les Corts y se convocarían elecciones.

Una vez el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique su nombramiento por el rey, habrá un nuevo pleno de Les Corts para que Pérez Llorca prometa o jure el cargo de president y formule una 'Proposició' sobre su programa de gobierno, que no será objeto de debate. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La cervecera Asahi teme que los datos de dos millones de personas se filtraran en 'hackeo'

Infobae

El Gobierno afronta un pleno clave para presupuestos en medio de la expectación por Ábalos

Infobae

Hoy tiempo estable, con mucho frío y lluvias en el norte peninsular y archipiélagos

Infobae

Flamengo llega a Lima para enfrentar "una cita con la historia"

Infobae

1-1. El uruguayo Silva sostiene al Xelajú en final centroamericana ante Alajuelense

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP expulsa

Un Ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

Pérez Llorca afronta su investidura en la Comunidad Valenciana sin el paraguas del PP nacional y con Vox dispuesto a decidir su voto en el último minuto

Los nitazenos dejan 305 muertes en Europa, pero su amenaza es “baja” en España: la nueva droga 500 veces más potente que la heroína y más letal que el fentanilo

Ábalos y Koldo enfrentan una jornada clave en el Supremo en la que podrían acabar durmiendo en la cárcel

Exteriores “está siguiendo muy de cerca” la situación de alrededor de 400 ciudadanos españoles atrapados en Guinea Bissau tras el golpe de Estado

ECONOMÍA

Los españoles desconfían del Black

Los españoles desconfían del Black Friday pero adelantan las compras: “Que la Navidad no te agarre desprevenido”

Invertir en trasteros, la apuesta ganadora del pequeño ahorrador: “Dan doble rentabilidad que la vivienda y son mucho más baratos”

Los funcionarios consiguen su subida salarial: hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar el paro y ser autónomo al mismo tiempo”

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions