Las bolsas del Sudeste Asiático cierran con mayoría de pérdidas a la espera de la Fed

Bangkok, 27 nov (EFECOM).- Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron este jueves con mayoría de pérdidas, encabezadas por la bolsa de Tailandia, a excepción de los parqués de Singapur y Vietnam, que terminaron en positivo, a la espera del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que podría recortar el tipo de interés en su próxima sesión de diciembre.

El SET de Bangkok restó un 0,67 % o 8,47 unidades, hasta quedar en 1.252,71 puntos.

Mientras que en Yakarta, el JCI se dejó un 0,65 % o 56,27 puntos y cerró en 8.545,87 enteros.

El selectivo PSEi de la bolsa de Manila bajó un 0,59 % o 35,57 unidades, hasta quedar en las 5.969,13.

El KLCI de Kuala Lumpur perdió un 0,43 % o 7,04 unidades, hasta las 1.617,46.

En el espectro positivo, en Ho Chi Minh, el indicador vietnamita VN subió un 0,24 % o 3,96 puntos y se colocó en 1.684,32 enteros.

El STI de Singapur cerró un 0,17 % o 7,78 puntos al alza y llevó a la plaza de la próspera ciudad-Estado a los 4.509,34 enteros. EFECOM