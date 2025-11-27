Espana agencias

La Policía identifica a las autoras de una agresión a una menor en Santa Cruz de La Palma

Santa Cruz De Tenerife, 27 nov (EFE).- La Policía Nacional ha identificado a las autoras de la agresión a una menor en Santa Cruz de la Palma y han remitido la información correspondiente a la Fiscalía de Menores y a los Servicios Sociales.

De esta manera el cuerpo policial ha concluido la investigación relativa a las imágenes difundidas recientemente en redes sociales y recogidas por distintos medios de comunicación sobre la agresión sufrida por una menor de edad en Santa Cruz de La Palma, ha detallado la Policía Nacional este jueves en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre en una zona cercana al Puerto Marítimo de la capital palmera, donde se grabó un vídeo en el que se ve como una chica es agredida por otras menores, mientras  que un grupo de adolescentes la increpan.

Tras observar el citado vídeo los investigadores llevaron a cabo las actuaciones necesarias para identificar a todas las personas presentes en el incidente.

Gracias a la colaboración de los centros educativos y al análisis del material aportado se logró localizar a las menores implicadas así como determinar con precisión los hechos, que no ocasionaron lesiones de consideración a la víctima, afirma la Policía.

Añade que tras ser localizada, la menor fue entrevistada en presencia de sus progenitores, quienes confirmaron que no existían daños físicos y mostraron su voluntad de que la situación se encauzara desde el ámbito educativo y familiar dada la relación habitual entre las familias y las menores.

Paralelamente se solicitaron informes a los servicios educativos y a los Servicios Sociales del Cabildo de La Palma con el fin de descartar la existencia de otros episodios o indicadores de riesgo que requirieran actuaciones adicionales.

Hasta el momento, no se han detectado circunstancias que excedan lo ya investigado, señala el cuerpo de seguridad.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, toda la información ha sido remitida a la Fiscalía de Menores e igualmente se ha trasladado el caso a los Servicios Sociales para garantizar la adecuada atención y seguimiento de las menores y de sus familias.

La Policía Nacional recuerda que, al tratarse de hechos protagonizados por menores de edad, rige el máximo nivel de protección de su identidad, por lo que se solicita responsabilidad social en la difusión de imágenes o contenidos que puedan vulnerar sus derechos. EFE

