La Liga F concede 33 becas a futbolistas para facilitar su formación académica

Madrid, 27 nov (EFE).- Liga F ha concedido 33 becas de formación a futbolistas profesionales de distintos clubes de la competición gracias a un Convenio firmado por FUTPRO, Futbolistas ON y CCOO para facilitar la formación académica y la actividad deportiva.

El nuevo Convenio impulsa "un modelo profesional centrado en la persona, con beneficios tangibles para las futbolistas" y la Liga F afirma en un comunicado que "el compromiso e implicación de los clubes ha sido clave para garantizar estos avances y facilitar que las futbolistas puedan compatibilizar su carrera deportiva con su formación académica".

Gracias a un fondo de formación de 70.000€, se han otorgado hasta 33 becas durante la presente temporada 2025/2026, según ha establecido el Convenio, con el objetivo de facilitar a las jugadoras la formación académica.

Las becas se repartirán en 26 grados universitarios, 2 másteres, 4 cursos de especialización y 1 preparación de oposiciones, entre futbolistas de siete clubes: Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, RCD Espanyol, SD Eibar, Deportivo Abanca y Granada CF. EFE

