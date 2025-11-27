La JERS advierte del elevado precio de las acciones de las tecnológicas de EEUU

Fráncfort (Alemania), 27 nov (EFECOM).- La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) advirtió este jueves también del elevado precio de las acciones de las empresas tecnológicas de EEUU, al igual que lo hizo el Banco Central Europeo (BCE).

La Junta General de la JERS, que es su órgano rector y está presidida por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo tras su sexagésima reunión el 20 de noviembre que "las valoraciones de algunas clases de activos de mayor riesgo parecen exageradas y están muy concentradas en ciertos segmentos de mercado como el sector tecnológico de EEUU".

La actual disposición a asumir riesgos de los inversores no parece ser completamente consistente con la perspectiva de crecimiento moderado en las principales economías, según la JERS.

Por ello advirtió de que "el optimismo actual de los inversores podría cambiar rápidamente a aversión al riesgo si aumenta la incertidumbre económica o política global".

Debido a que aumentan las vulnerabilidades en los mercados financieros, los riesgos para la estabilidad financiera en la Unión Europeo (UE) son elevados.

La JERS, creada en 2010 tras la crisis financiera global, supervisa el sistema financiero de la UE y trata de prevenir los riesgos para la estabilidad .

La JERS acordó publicar junto con el BCE un informe de las conexiones entre los bancos y los intermediarios financieros no bancarios como los fondos de inversión, de alto riesgo y las aseguradoras, un tema que el BCE abordó en su último Informe de Estabilidad Financiera, publicado el miércoles, debido a los riesgos que ese vínculo supone para el sistema financiero.

Los principales problemas del sector financiero no bancario son la opacidad, el elevado endeudamiento para invertir y los desajustes de liquidez en los mercados privados y fondos de alto riesgo.

En caso de que se produzcan ventas forzadas de activos, las dinámicas del mercado adversas se pueden exacerbar y contagiar a la UE.

Asimismo la JERS publicará otro informe con el BCE sobre las implicaciones de los riesgos geopolíticos para la estabilidad financiera.

También considera que el sector bancario tiene elevados colchones de capital y liquidez pero los bancos de algunos países tienen créditos morosos y el impacto de los aranceles tardará tiempo en reflejarse en los balances de los bancos.

La JERS muestra preocupación por los cambios recientes en la regulación de Solvencia II de las aseguradoras porque ha dado como resultado unas exigencias menos prudentes.

Por ello considera que es crucial implementar la Directiva de Recuperación y Resolución de Seguros en 2027 para asegurar que los mecanismos de resolución están implementados en la mayoría de los sectores clave. EFECOM