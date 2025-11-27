La inversión publicitaria creció en la última década un 25 % hasta los 13.080 millones

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La inversión publicitaria creció en la última década en España un 25 %, al pasar de los 10.461 millones de euros en 2014 a los 13.080 en 2024, según los datos del Observatorio de la Publicidad en España, que muestra una evolución de esta actividad en la última década.

Durante los últimos 10 años, la inversión en esta actividad ha pasado de tener un impacto en el PIB de España de 1,08 % en 2014 al 0,82 % en 2024, según este informe, presentado por la Asociación Española de Anunciantes (AEA) este jueves.

La inversión en publicidad registró su caída más brusca en 2020, coincidiendo con la pandemia de la covid 19, cuando esta actividad pasó de los 13.152 millones de inversión en 2019 a los 10.794 millones en 2020

Uno de los aspectos de mayor significado de esta actividad es el número de profesionales ocupados, que pasaron de los 85.700 en 2014 a los 132.300 en 2024.

En cuanto al número de empresas, estas pasaron de 36.938 a 57.074 en estos diez años.

El estudio ha sido presentado este jueves por Elena Fernández, profesora titular de Publicidad y Marketing de la Universidad Pontificia de Salamanca y coatura del estudio y por Juan Benavides, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense.

Se parte de la base de que es relevante analizar la evolución del sector en un contexto en el que está en pleno auge la inteligencia artificial y las nuevas plataformas.

Fernández ha explicado que la inversión publicitaria creció un 3,8 % en 2024, hasta los 13.080,8 millones, un porcentaje que se sitúa por debajo de lo que creció el PIB en el año en España, un 6,3 %. Esto implica que el impacto de la publicidad en 2024 en este índice sea del 0,82 %, una décima porcentual superior a la de 2023, con 0,81.

Si se tiene en cuenta en el PIB el volumen de empleo que genera el sector, su impacto agregado sería del 1,22 % del PIB, una décima porcentual más que el año anterior, según Fernández.

El volumen de empleo generado por esta actividad en 2024 creció un 12,9 % con respecto al año anterior hasta los 132.300 profesionales ocupados.

Madrid, con 12.576 empresas, y Cataluña, con 11.207, son las autonomías que concentran la mayor parte de la actividad emprearial, seguida ya de lejos por Andalucía, con 6.233 y Valencia con 5.093. En último lugar, se sitúa La Rioja, con 200 empresas y Cantabria, con 338.

En España hay 50.074 empresas, de las que el 61 % las conforman personas físicas y un 35 % sociedades limitadas. Las sociedades anónimas suponen el 1 %. El 4 % restante lo acaparan 2otras formas jurídicas".

Otra de las características es que 7 de cada 10 empresas no tienen asalariados.

La televisión sigue siendo el medio con mayor inversión publicitaria, según los datos de infoadex, a los que hace mención el estudio, con 1.857 millones, un 2,10 % más.

Le siguen los buscadores (tipo Google) con 977 millones, un 2,7 % más; y las redes sociales, 856,3, un 8,5 % más; seguido de los diarios y dominicales, con 749,1 millones (-3,7 %).

La radio supuso 575,2 millones (un 7,4 % más) y las web 502,4 millones. El cine continúa en último lugar con 23,2 millones.

Según el estudio, el mayor incremento se produjo en las web, que aumentó un 17,7 %, seguido del cine con un 13,6 %. EFECOM