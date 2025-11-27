La Federación internacional de Judo vuelve a autorizar la participación de Rusia

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- La Federación Internacional de Judo (FIJ), después de atravesar "un período de importante presión geopolítica", ha anunciado que va a autorizar la participación de los atletas rusos, con su bandera e himno en todas sus competiciones, empezando por el Grand Slam de Abu Dabi este fin de semana.

Según un comunicado de la FIJ, "históricamente, Rusia ha sido una nación líder en el judo mundial, y se espera que su regreso pleno enriquezca la competición a todos los niveles, a la vez que defiende los principios de equidad, inclusión y respeto de la FIJ".

La federación internacional mantiene su compromiso de tratar "a todos sus miembros por igual, sin discriminación, de acuerdo con la Carta Olímpica y los principios del deporte, que afirman que el deporte debe practicarse y representarse sin discriminación de ningún tipo".

"El deporte", según la nota, "es el último puente que une a las personas y a las naciones en situaciones y entornos de conflicto muy difíciles. Los atletas no tienen ninguna responsabilidad por las decisiones de los gobiernos ni de otras instituciones nacionales, y es nuestro deber proteger el deporte y a nuestros atletas".

El Comité Ejecutivo de la FIJ ha votado para permitir que los atletas rusos compitan nuevamente bajo su bandera nacional, con himno e insignias en su lugar, a partir del Grand Slam de Abu Dabi 2025.

"El deporte del judo siempre promueve la amistad, el respeto, la solidaridad y la paz", concluye la nota. EFE