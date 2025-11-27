Espana agencias

La Federación internacional de Judo vuelve a autorizar la participación de Rusia

Guardar

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- La Federación Internacional de Judo (FIJ), después de atravesar "un período de importante presión geopolítica", ha anunciado que va a autorizar la participación de los atletas rusos, con su bandera e himno en todas sus competiciones, empezando por el Grand Slam de Abu Dabi este fin de semana.

Según un comunicado de la FIJ, "históricamente, Rusia ha sido una nación líder en el judo mundial, y se espera que su regreso pleno enriquezca la competición a todos los niveles, a la vez que defiende los principios de equidad, inclusión y respeto de la FIJ".

La federación internacional mantiene su compromiso de tratar "a todos sus miembros por igual, sin discriminación, de acuerdo con la Carta Olímpica y los principios del deporte, que afirman que el deporte debe practicarse y representarse sin discriminación de ningún tipo".

"El deporte", según la nota, "es el último puente que une a las personas y a las naciones en situaciones y entornos de conflicto muy difíciles. Los atletas no tienen ninguna responsabilidad por las decisiones de los gobiernos ni de otras instituciones nacionales, y es nuestro deber proteger el deporte y a nuestros atletas".

El Comité Ejecutivo de la FIJ ha votado para permitir que los atletas rusos compitan nuevamente bajo su bandera nacional, con himno e insignias en su lugar, a partir del Grand Slam de Abu Dabi 2025.

"El deporte del judo siempre promueve la amistad, el respeto, la solidaridad y la paz", concluye la nota. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Valencia estudia el mercado y la continuidad de Ben Abdelkader para reforzar al equipo

Infobae

Puma se dispara en bolsa más de un 15 % por rumores de adquisición

Infobae

Vivienda espera que Canarias se sume pronto a la declaración de zonas tensionadas

Infobae

La revocación de la concesión a las aerolíneas puede dar lugar a una decisión recíproca

Infobae

Sordo dice que CCOO no se suma de momento al acuerdo salarial para los funcionarios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Ábalos, Koldo

En directo | Ábalos, Koldo y Aldama ante el juez: Leopoldo Puente decide la prisión del exministro y su asesor

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions