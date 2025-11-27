La confianza del consumidor alemán se estabiliza a finales de año

Berlín, 27 nov (EFECOM).- La confianza del consumidor alemán mejora ligeramente a finales de año gracias al aumento por segunda vez consecutiva de la propensión a la compra y a la disminución de la tendencia al ahorro, aunque el empeoramiento de las perspectivas de ingresos impiden una recuperación más fuerte, mientras las expectativas de económicas también descienden.

Así, el indicador del clima de consumo -elaborado entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre a partir de la opinión de unos 2.000 encuestados y que mide la confianza de los consumidores- registra en la previsión para diciembre un ligero aumento de 0,9 puntos, hasta los 23,2 negativos, según publicó este jueves la Sociedad para la Investigación del Consumo (GfK) y la empresa de inteligencia del consumidor NIQ, junto con el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg (NIM).

"Con la estabilización, el clima de consumo se sitúa actualmente casi exactamente al mismo nivel que un año atrás. Esto también es una buena noticia para el comercio minorista de cara a las ventas de fin de año: los datos apuntan a unas ventas navideñas estables, porque los consumidores se encuentran en un estado de ánimo similar al del año pasado en lo que respecta al consumo", explicó Rolf Bürkl, director de clima de consumo del NIM.

Según el experto, "esto muestra, por un lado, una cierta estabilidad en el clima de consumo, pero, por otro, también que los consumidores no esperan una recuperación significativa a corto plazo".

Así, la propensión a la compra aumenta en noviembre por segunda vez consecutiva, al ganar el correspondiente indicador 3,3 puntos, hasta los 6,0 negativos, el mismo nivel que en noviembre de 2024 y el segundo valor más alto del año, después de los 4,9 negativos en abril, al tiempo que la tendencia al ahorro vuelve a bajar -2,1 puntos-, hasta los 13,7.

Las expectativas de los consumidores respecto a su situación financiera en los próximos meses retroceden en noviembre por segunda vez consecutiva, hasta los 0,1 negativos, aunque con 2,4 puntos menos, la caída es mucho menos pronunciada que en octubre, cuando el indicador que mide las perspectivas de ingresos perdió casi 13 puntos.

La última vez que se registró un valor más bajo fue hace ocho meses, en marzo, cuando se situó en los 3,1 negativos.

También bajan en noviembre las expectativas económicas de los consumidores alemanes para los próximos 12 meses y su correspondiente indicador registra una ligera caída de 1,9 puntos respecto al mes anterior, hasta los 1,1 negativos, lo que suponen 2,5 puntos más respecto a un año atrás.

Así, los consumidores siguen considerando también en noviembre que no cabe esperar una recuperación significativa de la economía alemana en los próximos meses. EFECOM