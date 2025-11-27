La Bolsa de Tokio continúa subiendo y el Nikkei recupera los 50.000 puntos

Tokio, 27 nov (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, continuó con sus subidas este jueves y crecía un 1,3 % en el descanso de la media sesión, volviendo a superar la barrera de los 50.000 puntos por primera vez en cuatro sesiones.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 644,31 puntos y se situaba en 50.203,38 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 0,49 %, o 16,48 puntos, hasta 3.371,98 unidades, tras superar brevemente en la mañana su máximo histórico de 3.381,72 puntos.

Los índices se vieron impulsados por los buenos resultados en Wall Street ante las perspectivas de una nueva rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

Entre las más beneficiadas se encontraban firmas del sector de los semiconductores, como Advantes, que crecía un 5,16 %, o Tokyo Electron, que se elevaba un 3,34 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por el sector de la Inteligencia Artificial (IA), subía un 3,91 %.

Sin embargo, el grupo automovilístico Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se dejaba un 0,16 %, a pesar de arrancar la sesión en verde.

La multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony avanzaba más de un 1 % mientras que Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, se elevaba un 0,07 %. EFECOM