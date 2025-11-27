Espana agencias

La Bolsa de Shanghái gana un 0,29 % mientras Shenzhen cae un 0,25 %

Shanghái (China), 27 nov (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,29 % tras sumar 11,08 puntos hasta los 3.875,26.

Por su parte, el parqué de Shenzhen perdió 32,64 unidades (-0,25 %) y finalizó con 12.875,19. EFECOM

