La Bolsa de Shanghái gana un 0,29 % mientras Shenzhen cae un 0,25 %

Shanghái (China), 27 nov (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó hoy un 0,29 % tras sumar 11,08 puntos hasta los 3.875,26.
Por su parte, el parqué de Shenzhen perdió 32,64 unidades (-0,25 %) y finalizó con 12.875,19. EFECOM
Últimas Noticias
Los estrenos de cine traen 'Zootrópolis 2', 'Flores para Antonio' y 'La voz de Hind'
Óleo, cerámica e Ismael Lagares, la conquista el mercado del arte desde Bollullos (Huelva)
Acciona Energía vende a Cennergi 232 MW en Sudáfrica y logra 65 millones de plusvalía
El Hospital del Mar trata a un paciente con epilepsia con una neurocirugía láser pionera
El Tijuana del 'Loco' Abreu golea al Tigres de Ángel Correa y pone un pie en la semifinal
MÁS NOTICIAS