Junts y PNV enmiendan a la totalidad la reforma de la dependencia por invadir competencias

Madrid, 27 nov (EFE).- Los grupos parlamentarios en el Congreso de Junts y PNV han presentado dos enmiendas a la totalidad para que se devuelva al Gobierno la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad por considerar que invade las competencias autonómicas, reconocidas en sus estatutos de autonomía.

En el texto de la enmienda, Junts considera que el proyecto de ley tiene "una visión centralista que ignora la realidad social de Cataluña", y vulnera las competencias exclusivas reconocidas en su Estatuto de Autonomía".

Afirma Junts que la Generalitat tiene competencias exclusivas en servicios sociales y en políticas de atención a la dependencia (artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Cataluña) así como en materia de autonomía personal.

Por su parte, el PNV argumenta en su enmienda que la reforma del Gobierno tiene "un difícil encaje" dentro del reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, y en particular respecto a las competencias del País Vasco y Navarra, "en la medida que se trata de servicios y prestaciones incardinadas en materia de asistencia social, competencia exclusiva de ambas".

"Este nivel de injerencia estatal se considera potencialmente intrusivo, al no dejar margen para un desarrollo suficiente propio de las comunidades autónomas, excediéndose de lo que sería el artículo 149.1.1 de la Constitución", señala la enmienda a la totalidad el PNV.

Por ello, entiende el grupo parlamentario vasco, que la salvaguarda de la competencias autonómicas exige que se establezcan expresamente que los criterios acordados por el Consejo Territorial "solo sean aplicables a las comunidades autónomas que se sumen voluntariamente al acuerdo".EFE