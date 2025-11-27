Espana agencias

Jueves 27 de noviembre de 2025

FÚTBOL LIGA DE NACIONES (F)

Madrid. La selección española ultima este jueves su preparación para el partido de ida de la final de la Liga de Naciones femenina, que le enfrentará el viernes a Alemania en Kaiserslautern. El equipo se entrena en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a las 10.30 antes de viajar a Fráncfort (16.15). Habrá atención a medios a las 20.15 en su hotel de concentración.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

. Entrevista con la internacional del Atlético de Madrid, Fiamma Benítez. Por Carlos Mateos

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

FÚTBOL LIGA EUROPA

Redacción deportes. El Celta de Vigo tratará de sumar este jueves su cuarta victoria consecutiva en la Liga Europa en el campo del Ludogorets, un duelo sobre el papel asequible pero que no puede fiarse dada la necesidad que tiene el equipo búlgaro, que tan solo ha ganado un partido.

(Texto)

.

FÚTBOL LIGA EUROPA

Sevilla. El Real Betis necesita dar otro paso adelante para acceder a la zona de privilegio de la clasificación de la Liga Europa, por lo que no se puede permitir un fallo en La Cartuja ante un Utrecht neerlandés que tan solo tiene un punto en su casillero, aunque fue en su último partido ante otro de los aspirantes a ser protagonista en el torneo como el Oporto.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL LIGA CONFERENCIA

Madrid. El Rayo Vallecano, sexto sin haber perdido ningún encuentro, viaja a la capital de Eslovaquia para enfrentarse al Slovan en la cuarta jornada de la Liga Conferencia, un equipo que, a diferencia del club español, solo conoce la derrota y es trigésimo cuarto en la tercera competición continental.

(Texto)

.

BALONCESTO CLASIFICACIÓN MUNDIAL

Copenhague. Chus Mateo debuta este jueves en el banquillo de la selección nacional de baloncesto ante Dinamarca en un partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2027 que se disputará en la ciudad danesa de Farum.

(Texto) (Foto)

.

---------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTOMOVILISMO

- Previa del Gran Premio de Catar, 23ª prueba del Mundial de F1, en el circuito de Lusail. (FOTO)

- Rally de Arabia Saudí, 14ª y última prueba del Mundial (hasta sábado 29). Siete tramos, el último a las 18.23.

- Toyota y Repsol presentan su proyecto deportivo para el Dakar 2026. (10.00. Espacio Torrelara. C/Torrelara, 6, Madrid).

- Presentación del Ford Raptor T1 con el que Nani Roma y Alex Haro participarán en el Dakar 2026. Hotel Indalo Park, Barcelona, 11.30.

.

BALONCESTO

- Fase de clasificación para el Mundial: Dinamarca-España, en el Farum Park Bane 6 de Farum (18.30)(FOTO).

- Eurocopa femenina: Lublin-Hozono Jairis y Rapid Bucuresti-Estudiantes (18.00) y Gernika Bizkaia-Elitzur Ramla (18.30).

.

BALONMANO

- Liga de Campeones. 9ª jornada: GOG-Barça (18.45).

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Supergigante masculino en Copper Mountain (Estados Unidos) (19.00).

.

FÚTBOL

- Previa del partido de ida de la final de la Liga de Naciones Alemania-España

- España. Entrenamiento abierto los primeros 15 minutos en Las Rozas (10.30). Viaje a Fráncfort (16.15) y declaraciones a los medios en el Hotel NH Mannheim Viernheim (20.15) (FOTO)(VÍDEO)

. Entrevista con la centrocampista internacional del Atlético de Madrid, Fiamma Benítez.(FOTO)(VÍDEO)

- Liga Europa. 5ª jornada: Ludogorets (BUL)-Celta (18.45) y Betis-Utrecht (NED) (21.00)(FOTO)

. También se juerga: Roma (ITA)-Midtjylland (DIN), Oporto (POR)-Niza (FRA), Feyenoord (NED)-Celtic (ESC), Lille (FRA)-Dinamo Zagreb (CRO), Aston Villa (ING)-Young Boys (SUI), Fenerbahce (TUR)-Ferencvaros (HUN), PAOK Salónica (GRE)-Brann (NOR), Viktoria Plzen (CZE)-Friburgo (ALE) (18.45) --NOTAS CLAUDIO/PEDRO-- y Rangers (ESC)-Braga (POR), Estrella Roja-Steaua Bucarest (RUM), Maccabi Tel-Aviv (ISR)-Lyon (FRA), Nottingham Forest (ING)-Malmoe (SWE), Bolonia (ITA)-Salzburgo (AUT), Panathinaikos (GRE)-Sturm Graz (AUT), Go Ahead Eagles-NED-Stuttgart (ALE), Genk (BEL)-Basilea (SUI) (21.00)

- Liga Conferencia. 4ª jornada: Slovan Bratislava (SVK)-Rayo Vallecano (ESP) (18.45)

. También se juega: AZ Alkmaar (NED)-Shelbourne (IRL), Lech Poznan (POL)-Lausana (SUI), Omonia Nicosia (CYP)-Dinamo Kiev (UKR), Zrinjski (BIH)-Hacken (SWE), Sigma Olomouc (CZE)-Celje (SLO), Rakow (POL)-Rapid Viena (AUT), Universidad Craiova (RUM)-Mainz (ALE), Hamrun Spartans (MTA)-Lincoln Red (GIB) (18.45) y Fiorentina (ITA)-AEK Atenas (GRE), Legia Varsovia (POL)-Sparta Praga (CZE), Shamrock Rovers (IRL)-Shakhtar (UKR), Estrasburgo (FRA)-Crystal Palace (ING), Jagiellonia (POL)-Kups Kuopio (FIN), Rijeka (CRO)-AEK Larnaca (CYP), Aberdeen (ESC)-Noah (ARM), Drita (KOS)-Shkendija (MKD), Breioablik (ISL)-Samsunspor (TUR) (21.00)

- El exdirectivo del FC Barcelona Xavi Vilajoana presenta su precandidatura para concurrir a los comicios a la presidencia del club azulgrana que se celebrarán el próximo año. Hotel Gran Hyatt, Sala Apartment C (Avda Diagonal 645), 10.00.

- El Barcelona se entrena a puerta cerrada (11.00)

- Acaba el Mundial Sub-17, en Catar. Tercer puesto Brasil-Italia (13.30) y final Portugal-Austria (17.00).

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 14ª jornada.

. Previa del Getafe-Elche

- LaLiga Hypermotion. 16ª jornada. Previa del Sporting-Andorra.

- Final Copa Libertadores. Palmeiras-Flamento (Serie Previa)

.

FÚTBOL SALA

-  Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic). Argentina-Filipinas (13.30)

- Sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey (13.00)

.

GOLF

- Finales del circuito femenino. Andalucía Costa del Sol Open, en el Real Guadalhorce Club de Golf (Málaga) (hasta 30).

- BMW Australian PGA Championship, en el Royal Queensland de Brisbane (hasta 30).

.

KÁRATE

- Campeonatos del Mundo, en El Cairo (hasta 30).

.

POLIDEPORTIVO

- Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes en el Senado (12.00). Comparece el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes para informar de las medidas que se van a tomar para garantizar la representación internacional de las federaciones deportivas españolas en las actividades y competiciones de carácter internacional y para explicar las líneas generales de actuación y el balance de gestión de su departamento.

.

----------------------------------------------------------------

