Juanma Moreno: La corrupción en el PSOE cada vez acorrala más a Sánchez y a su Gobierno

Sevilla, 27 nov (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que la "situación de corrupción en el Partido Socialista, y especialmente el caso Koldo, cada vez es más grave, más compleja y acorrala más" al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a su Gobierno.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Moreno ha insistido en que Sánchez debe plantearse la convocatoria electoral "cuanto antes".

Asimismo, el presidente andaluz ha expresado su "máximo respeto" a las decisiones judiciales en relación a la solicitud que ha hecho este jueves la Fiscalía Anticorrupción al pedir el ingreso en prisión provisional y sin fianza del exministro y actual diputado José Luis Ábalos.EFE

