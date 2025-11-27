Iglesias afirma que es "devastador" para Sánchez ver a Ábalos ingresar en prisión al igual que pasó con Cerdán

"Esto es durísimo para el presidente, no solamente por cómo queda la aritmética parlamentaria, sino por lo que representa", sostuvo Pablo Iglesias al referirse al ingreso en prisión de José Luis Ábalos, lo que, según sus palabras, golpea la imagen y gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El exlíder de Podemos remarcó que este episodio supone un duro revés para el jefe del Ejecutivo, al enfrentarse ahora a las consecuencias políticas derivadas del encarcelamiento de dos excolaboradores con roles claves en la estructura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según recogió el medio Europa Press, Iglesias subrayó el impacto profundo de estos eventos sobre Sánchez y el PSOE, tanto por la gravedad de los hechos como por los efectos sobre la percepción pública de la gestión socialista.

Según informó Europa Press, Pablo Iglesias calificó la entrada en prisión de dos de los antiguos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, como un hecho "devastador" para Pedro Sánchez. El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos realizó estas declaraciones en una intervención transmitida por el canal de televisión pública 'TVE'. En sus comentarios, Iglesias destacó la gravedad del momento para el PSOE tras la decisión del Tribunal Supremo de dictar prisión provisional sin fianza para Ábalos y para su exasesor Koldo García, a quienes se investiga en la denominada trama 'Koldo', que involucra acusaciones de corrupción.

El mismo tribunal, según detalló Europa Press, ordenó prisión preventiva para Santos Cerdán en el contexto de esta investigación, medida que se extendió durante cinco meses antes de su reciente excarcelación. Este proceso judicial se ha convertido en un punto focal del debate político nacional, dada la relevancia que ambos excolaboradores tenían dentro del partido y en la administración de Pedro Sánchez.

Iglesias también marcó diferencias en la forma en que las acusaciones de corrupción afectan a las formaciones políticas. En sus declaraciones, según consignó Europa Press, manifestó que "la corrupción no afecta igual al progresismo que a la derecha" y afirmó que el impacto sobre el PSOE y sobre Sánchez resulta "terrible", al tratarse de figuras que ocupaban puestos clave como antiguos 'número tres' de la formación socialista.

Respecto al caso específico de Ábalos, Iglesias relató que aunque este fue retirado en 2023 tanto del Gobierno como de la dirección del PSOE, posteriormente formó parte de las listas electorales. Este hecho, señaló, añade complejidad a la situación actual, ya que vincula de forma directa los casos de corrupción a decisiones recientes del partido. La relevancia del caso, de acuerdo a la interpretación de Iglesias difundida por Europa Press, va más allá de la coyuntura parlamentaria y afecta a las expectativas y el respaldo político del Gobierno.

En términos más generales, el impacto político y simbólico de las detenciones ha suscitado reacciones en otras fuerzas políticas cercanas al Ejecutivo. Europa Press reportó también las palabras de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien, antes de conocerse el ingreso en prisión de Ábalos, criticó la postura de ciertos grupos parlamentarios que "le han quitado gravedad a este caso de corrupción". Para Belarra, todos los actos relacionados con la corrupción mantienen la misma gravedad, independientemente de si los comete el PSOE o el Partido Popular (PP).

Belarra, continuó Europa Press, censuró tanto la falta de implicación del PSOE en la devolución de recursos públicos supuestamente malversados por personas vinculadas al partido como la responsabilidad que supone haber elegido a Ábalos y Cerdán para altos cargos si terminaron implicados en delitos de corrupción. La dirigente de Podemos solicitó una respuesta firme frente a estos hechos, exigiendo "máxima contundencia" en la lucha contra la corrupción sin distinción partidista.

El conjunto de estas detenciones y procesos judiciales ha impactado de forma significativa en el escenario político y en la imagen del PSOE, según las distintas valoraciones recogidas por Europa Press. Los acontecimientos han puesto en tela de juicio el manejo interno de la formación socialista respecto a la selección de sus cuadros dirigentes y la supervisión de sus actividades, lo que se proyecta sobre la dirección de Pedro Sánchez en un momento políticamente sensible. Estas circunstancias alimentan el debate sobre la integridad y el control político dentro del partido gobernante, además de las exigencias de transparencia y responsabilidad impulsadas desde las filas de sus aliados parlamentarios.