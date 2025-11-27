Espana agencias

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela y prima la seguridad de los pasajeros

Guardar

Madrid, 27 nov (EFECOM).- La aerolínea española Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela lo antes posible, en cuanto se den condiciones plenas de seguridad para los pasajeros.

Fuentes de Iberia han dicho a EFE que su prioridad es siempre la seguridad de sus pasajeros y de sus tripulantes.

La compañía "no puede operar en zonas donde hay un alto riesgo de seguridad", como en el caso actual de Venezuela, adonde la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) española recomienda no volar en este momento.

La compañía espera que, cuando se recupere la calma en la zona, pueda retomarse también la normalidad en las operaciones.

El Gobierno de Venezuela revocó este miércoles la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos, que afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Economía del jueves 27 de noviembre de 2025

Infobae

El IBEX sube un mínimo 0,03 % en una jornada en la que no contará con Wall Street

Infobae

El Gobierno andaluz sobre la nueva FGE: "Valoro positivamente este nombramiento. Ojalá se hubiera hecho hace 7 años"

El Gobierno andaluz sobre la

Prosegur pagará a sus accionistas un dividendo de 0,159 euros por acción el 4 de diciembre

Infobae

La firma de hipotecas para vivienda crece un 12,2 % en septiembre y suma 15 meses al alza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía denuncia al youtuber

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

Un ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

ECONOMÍA

Este es el motivo por

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Este es el precio de la gasolina este 27 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions