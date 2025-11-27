Espana agencias

Ibercaja incrementa su actividad con empresas un 7,4 % y alcanza los 14.000 millones

Guardar

Madrid, 27 nov (EFECOM).- Ibercaja ha incrementado su actividad con empresas un 7,4 % hasta septiembre con respecto a la misma fecha del año pasado, al alcanzar un volumen de 14.000 millones de euros, y ha incrementado el crédito a éstas un 3,4 %, por encima del crecimiento del mercado, que ha sido del 2,3 %.

La entidad ha presentado este jueves en una rueda de prensa en Madrid los resultados de su Banca de Empresas cuando el banco llega al ecuador de su plan estratégico 'Ágora' para el periodo 2024-26, cuyo objetivo es que, al término del mismo, alcance los 90.000 clientes en empresas, un volumen de actividad con éstas de 15.000 millones y una cuota de mercado que roce el 2 %.

La directora de Negocio de Banca de Empresas de Ibercaja, Cristina Mateo, ha dicho que ya han alcanzado al cierre de septiembre de este año los 85.000 clientes de empresas, con un volumen de 14.000 millones, un 7,4 % más interanual.

El saldo de crédito a empresas era a esa fecha de más de 7.580 millones de euros, un 5,4 % más que un año antes.

Ibercaja ha aumentado su cuota de crédito a empresas en dos puntos básicos, que ha pasado del 1,77 % al 1,79 %, y espera que a finales del año el incremento sea de 4 ó 5 puntos básicos.

Mateo ha dicho que el crédito a empresas ya supone el 26 % del balance total del banco, un 30 % si se suma el crédito promotor.

El negocio de empresas de Ibercaja representaba un 19 % a comienzos de 2021 y la previsión es que termine 2025 por encima del 28 %, acercándose al objetivo de situarse entre el 30 % y el 35 % en los próximos tres o cuatro años.

En cuanto a la distribución geográfica de la actividad de Ibercaja en empresas, un 37 % del volumen se radica en los territorios tracionales de Ibercaja (Aragón, La Rioja, Burgos, Guadalajara y Badajoz", donde la entidad lidera el mercado.

El volumen negociado de crédito circulante a empresas de Ibercaja superó los 8.000 millones de euros hastas septiembre de 2025, un 6,1 % más que un año antes, y el banco espera alcanzar más de 11.000 millones cuando finalice el año.

Dentro del mismo, los productos vinculados al negocio internacional y el 'factoring' (cesión de gestión de cobros) han aumentado el 11 % y el 32 %, respectivamente.

Ibercaja ha alcanzado un volumen de formalizaciones de 2.568 millones de euros, con un incremento del 10 % de la nueva producción de préstamos y créditos para empresas no inmobiliarias hasta septiembre.

Aproximadamente el 15 % de la nueva producción de crédito, en torno a 270 millones, ha sido para nuevos clientes.

Ibercaja ha ampliado en un año su base de clientes con cerca de 4.000 nuevas empresas, con un volumen de actividad de en torno a 500 millones de euros.

En cuanto a la tipología de los clientes de empresas, el 90 % corresponden al segmento de Pymes y Negocios, que aporta el 66 % del volumen medio de actividad.

Por su parte, el segmento de Banca Corporativa y Grandes Empresas ha crecido un 13 % interanual.

La tasa de morosidad de Ibercaja se ha reducido en 24 puntos básicos en un año, situándose a cierre de septiembre en el 1,4 % frente al 2,92 % del conjunto del sistema financiero, si bien en empresas, segmento en que la morosidad es más alta, es del 2,48 %, mejorando en 29 puntos básicos. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Benítez: "Poder levantar un título en mi estadio, en mi casa, me hace ilusión"

Infobae

La Liga F concede 33 becas a futbolistas para facilitar su formación académica

Infobae

El Newcastle se quejará a la UEFA por el trato a los aficionados en Marsella

Infobae

El Trofeo José Cano cumple 45 años reconocido como el "Mundial de las carreras populares"

Infobae

Huéspedes chinos cancelan hasta el 70 % de reservas en popular región nipona entre tensión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Ábalos, Koldo

En directo | Ábalos, Koldo y Aldama ante el juez: Leopoldo Puente decide la prisión del exministro y su asesor

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions