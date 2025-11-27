Hoy tiempo estable, con mucho frío y lluvias en el norte peninsular y archipiélagos

Madrid, 27 nov (EFE).- Este jueves habrá tiempo estable en la península, con precipitaciones limitadas al norte peninsular, donde la cota de nieve bajará hasta los 800 metros y las temperaturas continuarán sin grandes cambios, pero muy frías en general, y con heladas en el interior y lluvias débiles en los archipiélagos.

Según el pronostico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados en la península, a excepción del tercio norte con probables precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de Galicia y de la Ibérica, alto Ebro, Cantábrico y Pirineos, donde nevará a una cota que subirá de 800/1.000 metros hasta los 1.400/1.600 metros.

En Baleares, se registrarán chubascos en Menorca que podrían afectar ocasionalmente a Mallorca, con tendencia a abrirse claros, mientras en las Pitiusas habrá cielos poco nubosos.

En Canarias, el cielo estará nuboso en las islas montañosas, con precipitaciones débiles más probables durante la madrugada e intervalos nubosos en las islas más orientales, con vientos alisios moderados.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mayor parte de la península, ascenso que será más acusado en montañas del norte, manteniéndose con pocos cambios en zonas bajas del oeste y con descensos en depresiones del noreste, litorales de Alborán y del sureste. En los archipiélagos habrá pocos cambios.

Las mínimas descenderán en la vertiente mediterránea, bajada que será ligera en el cuadrante noroeste y en la vertiente sur atlántica y con pocos cambios en el resto. Se registrarán heladas en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y este de la Sur; y serán moderadas e incluso localmente fuertes en Pirineos.

La tramontana soplará fuerte con rachas muy fuertes en Ampurdán y norte de Baleares tendiendo a amainar; cierzo en el Ebro y levante en Alborán y estrecho; será de componente oeste en el Cantábrico, norte de Galicia y litorales de la fachada oriental, y de componente norte en el golfo de Cádiz.

En la primera mitad del día habrá probabilidad de rachas muy fuertes en el Pirineo y bajo Ebro, mientras en el resto del territorio serán vientos flojos en general con predominio de la componente norte.

- GALICIA: intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el sur. Brumas y bancos de nieblas matinales en el interior de A Coruña y Lugo. No se descarta alguna llovizna en el oeste de A Coruña. Temperaturas máximas en ascenso; mínimas en descenso, sin cambios o con ligera bajada en el resto. Viento flojo, variable.

- ASTURIAS: poco nuboso. Brumas en zonas altas de montaña. Temperaturas máximas en aumento, más acusado en la cordillera, y mínimas en descenso o sin cambios relevantes; heladas débiles en la cordillera. Viento flojo, variable.

- CANTABRIA: intervalos nubosos en el litoral y muy nubosos en el interior. En el interior y en la mitad oriental, lluvias débiles. Temperaturas máximas en ascenso, más acusado en el interior; mínimas en ligera alza en el este y en ligero descenso en el oeste; heladas débiles en la cordillera. Viento flojo, variable.

- PAÍS VASCO: intervalos nubosos. Posibles lluvias débiles en el litoral. Temperaturas máximas en ascenso; mínimas sin cambios relevantes. Viento flojo, variable.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en la cordillera Cantábrica y tercio oriental, donde serán más persistentes. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero, en moderado ascenso o sin cambios. Heladas débiles generalizadas, sin descartar que sean localmente moderadas. Viento variable, flojo en general.

- NAVARRA: intervalos nubosos en el norte y poco nubosos en el sur. Posibles lluvias débiles en el tercio norte. Temperaturas máximas al alza y mínimas en descenso ligero; heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo.

- LA RIOJA: predominio de intervalos nubosos con nubes bajas, tendiendo a disminuir la nubosidad en el valle. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Heladas débiles en zonas en la sierra. Predominará el viento del oeste y noroeste, flojo con intervalos moderados.

- ARAGÓN: intervalos nubosos, con precipitaciones débiles en zonas del Pirineo. La cota de nieve ascenderá desde los 1.000-1.200 metros a 1.600-1.800. Temperaturas mínimas en descenso en el sur de Huesca, y con pocos cambios o con ligera bajada en el resto. Heladas en el sistema Ibérico y el tercio norte, moderadas en el Pirineo, más intensas en zonas altas.

Temperaturas máximas en ascenso, salvo en el sur de Huesca, donde podrían descender ligeramente. Viento moderado, con rachas muy fuertes en zonas altas, y flojo a moderado en el resto, que irán amainando.

- CATALUÑA: intervalos nubosos, más abundantes en la divisoria del Pirineo y valle de Arán, donde se producirán precipitaciones débiles. La cota de nieve ascenderá de los 1.000-1.200 metros a los 1.600-1.800. Temperaturas mínimas en ligero descenso, con heladas en el interior, moderadas en el Pirineo, más intensas en zonas altas; máximas en ascenso o descensos ligeros.

Viento moderado a fuerte en el Ampurdán y el sur de Tarragona, sin descartar rachas muy fuertes a primeras horas en zonas expuestas, con tendencia a intensidad floja a moderada; en Pirineos moderado con rachas muy fuertes, tendiendo a flojo variable, y en el resto se espera viento flojo variable.

- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso. No se descarta alguna helada débil aislada en cotas altas del extremo norte. Viento variable, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos en la sierra y cielo despejado en el resto. No se descarta alguna bruma aislada de madrugada, en zonas altas, entre Guadarrama y Somosierra. Temperaturas mínimas sin cambios en la sierra y en ligero descenso en el resto; máximas en aumento generalizado, más acusado en la sierra.

Heladas débiles generalizadas en toda la comunidad. Viento flojo variable con intervalos moderados en la sierra.

- CASTILLA-LA MANCHA: despejado, salvo algún intervalo nuboso en Guadalajara. Probables brumas matinales dispersas en La Mancha y en zonas montañosas de Guadalajara, donde volverán a aparecer, más densas y extensas, al final del día. Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios; máximas en ascenso o con pocos cambios.

Heladas débiles generalizadas salvo en algunos puntos, moderadas en el sureste de Parameras. Viento flojo variable o con intervalos moderados.

- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas a la baja, con heladas débiles en puntos del interior; máximas en ligero ascenso, más acusado en el interior norte. Viento moderado a fuerte en el norte de Castellón, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas y tendiendo a flojo a moderado; en el resto viento flojo.

- REGIÓN DE MURCIA: despejado. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en el norte de la región; máximas al alza en el noroeste y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos a moderados disminuyendo a flojos variables.

- BALEARES: intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación ocasional preferentemente en Menorca y este de Mallorca, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en descenso las nocturnas. No se descarta alguna helada débil local en Mallorca.

En Menorca, viento fuerte del norte con rachas de 70 a 80 km/h, también en el noreste de Mallorca durante la madrugada; en el resto, viento flojo a moderado.

- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en Sierra Morena y el interior oriental, donde podrían ser localmente moderadas; máximas a la baja, sin cambios o en ascenso. Vientos flojos variables y flojos a moderados. Levante moderado en el Estrecho.

- CANARIAS: intervalos nubosos en general, con predominio de nuboso en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas. En las islas montañosas, probables lloviznas en el norte y aumento de la nubosidad en la vertiente sur con lluvias ocasionales.

Temperaturas sin cambios, salvo algún ligero descenso de las máximas en la vertiente norte de las islas montañosas. Viento moderado con algún intervalo fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. EFE