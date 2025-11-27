Espana agencias

García-Page afirma que hay muchas "espadas de Damocles" sobre la escena política nacional

Madrid, 27 nov (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este jueves que hay "multitud de espadas de Damocles sobre la escena política nacional", aunque ha pedido "cautela" con las pruebas y comentarios de los implicados en el caso Koldo.

"Tengan en cuenta que la mayoría de las pruebas son autopruebas, grabaciones de los propios imputados, particularmente de Koldo", ha afirmado en declaraciones a la prensa antes de participar en un acto en el Senado en recuerdo del expresidente de Aragón Javier Lambán, fallecido este año.

El presidente castellanomanchego ha agregado que quien graba algo es para poderlo usar "o bien en su defensa o bien en un ataque". "Yo tendría la mosca tras la oreja permanentemente", ha añadido.

García-Page ha bromeado con que, pese a la existencia de las "muchas espadas de Damocles" en la escena política, en este caso "estas espadas no son toledanas".

Ha reconocido que la imagen de la posible entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos puede afectar a la reputación del PSOE, pese a que haya personas en el partido que "se quieran engañar".

"Podemos mirar para otro lado, pero lo cierto y verdad es que la opinión mayoritaria de la gente es que nos afecta y eso es lo doloroso", ha añadido el político, quien sin embargo ha descartado que el PSOE pueda estar implicado en un caso de financiación ilegal.

Más bien, ha añadido, el partido ha sido "víctima" de Ábalos, de Koldo y de Santos Cerdán y "no es culpable". EFE

