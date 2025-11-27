Espana agencias

Flamengo llega a Lima para enfrentar "una cita con la historia"

Lima, 26 nov (EFE).- El Flamengo llegó durante la noche de este miércoles a Lima, donde el próximo sábado enfrentará "una cita con la historia", según señaló en sus redes sociales, al disputar la final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras, con el objetivo de definir al primer equipo brasileño con cuatro títulos de la máxima competición suramericana de clubes.

La delegación del conjunto carioca arribó directamente al Grupo Aéreo Número 8, una base militar anexa al aeropuerto internacional de Lima, de donde emprendió viaje en estricto privado hacia su concentración en un hotel del distrito turístico de Miraflores.

En la capital peruana, el Mengão tiene planificado entrenarse en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la Villa Deportiva Nacional (Videna).

El Flamengo fue despedido durante la tarde de este miércoles por una multitud de hinchas, que incluso provocó disturbios en el aeropuerto de Río de Janeiro, donde se vio a aficionados viajando en los techos de los autobuses de la delegación.

El Mengão consiguió en la víspera un empate 1-1 en su visita al Atlético Mineiro que lo acercó al título del Campeonato Brasileño de este año, ya que tan solo necesita de una victoria en los dos partidos que le quedan pendientes para conquistar la Liga, que disputa igualmente con Palmeiras, su escolta en la clasificación.

Flamengo y Palmeiras definirán este sábado en el Estadio Monumental del Universitario de Deportes, que recibirá por segunda vez una final del torneo sudamericano, al primer club brasileño que será tetracampeón de la Libertadores.

En su viaje a Lima, el conjunto carioca incluyó en su delegación al goleador Pedro y al defensa Léo Ortiz, que se recuperan de lesiones y son duda, y que el técnico Filipe Luis probablemente sustituirá por Danilo y Bruno Henrique.

También viajó con el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, suspendido por su expulsión en la semifinal ante Racing, quien estará en Lima junto al grupo, aunque sin posibilidad de jugar.

Filipe Luís y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta son los dos únicos integrantes de Flamengo que repetirán final de la Copa Libertadores en Lima, tras haber participado en la de 2019 cuando el Mengao venció a River Plate también en el Estadio Monumental.

Ya con Filipe Luís al mando, Flamengo conquistó en 2024 la Copa de Brasil y tiene a su alcance cerrar esta temporada con tres títulos, tras haber ganado la Supercopa brasileña y estar a un paso de llevarse la Liga brasileña y la Copa Libertadores.

El Palmeiras, por su parte, fue el primer equipo en llegar a Lima durante la tarde de este miércoles, al aterrizar en el aeropuerto de Lima tras un vuelo directo desde Porto Alegre, donde el martes cayó derrotado por 3-2 frente al Gremio.

El Verdao, que llegó con todos sus futbolistas de plantilla, incluidos los lesionados Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista, se hospeda en un hotel del distrito financiero de San Isidro y se entrenará en el estadio del Alianza Lima. EFE

