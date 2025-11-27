Felipe VI anima a Alemania a ampliar su colaboración con empresas españolas en defensa

Madrid, 27 nov (EFE).- Felipe VI ha animado este jueves a las empresas alemanas a avanzar en su colaboración con las españolas en materias como las infraestructuras y el sector ferroviario, así como en el ámbito de la defensa, en un escenario mundial complejo y con el objetivo de llegar a una Europa "más competitiva y resiliente".

El rey ha inaugurado en la CEOE el XI Foro Hispano-Alemán que se celebra en Madrid con motivo de la visita a España del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, un acto en el que ha agradecido también la elección de España como país invitado de honor en 2027 de la Hannover Messe, una de las ferias industriales más importantes del mundo.

Durante su intervención, Felipe VI ha hecho hincapié en la calidad de las empresas españolas "de primer nivel internacional" en el ámbito de las infraestructuras y ferroviario, sectores en los que Alemania hay oportunidades.

Y también ha alentado a las empresas alemanas a reforzar y ampliar su colaboración en el sector de la defensa, en el que España dispone de empresas industriales de gran relevancia, que ofrecen sistemas informáticos y de ciberseguridad de gran calidad, ha indicado Felipe VI.

Además -ha agregado- las empresas españolas pueden ser proveedores alternativos para la diversificación de las cadenas de suministro alemanas y ha recordado que la oferta española ha contribuido en los últimos años a paliar "cuellos de botella" en materias primas como el acero, el aluminio, el magnesio o el amoniaco, pero también en sectores industriales como la maquinaria y los equipos de oficina.

Por ello, ha propuesto que en un futuro próximo esta cooperación hispano alemana pueda ampliarse en el sector automovilístico y en el de la movilidad eléctrica.

Este foro empresarial se celebra tres años después del último que tuvo lugar en Berlín, un período en el que el escenario geopolítico global es aún más complejo y está "marcado por la incertidumbre y la persistencia de conflictos regionales", ha considerado el monarca, que ha apostado por "un enfoque multilateral y respuestas coordinadas para preservar la paz, la prosperidad y el desarrollo sostenible".

Por ello, ha incidido en que España y Alemania tienen la responsabilidad de impulsar políticas que mejoren la competitividad y la autonomía de la UE y establecer "un verdadero mercado interior europeo, con consorcios, empresas y start-ups, no sólo españolas y alemanas, sino también germano-españolas y pan-europeas, que puedan competir a nivel global y acceder, en Europa, a la financiación que necesitan, en términos semejantes a sus competidores extranjeros".EFE

