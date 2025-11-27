Espana agencias

Feijóo dice que el rechazo a la senda de estabilidad demuestra el bloqueo del Gobierno

Madrid, 27 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que el rechazo del Congreso de la senda de estabilidad 2026-2028, un paso previo fundamental para la elaboración de los presupuestos del próximo año, demuestra el "bloqueo absoluto" del Gobierno de Pedro Sánchez.

A su llegada al Senado para participar en un acto en recuerdo del expresidente de Aragón Javier Lambán, fallecido este año, Feijóo ha dicho que hoy se ha presenciado nuevamente el "bloqueo del presupuesto".

"El Gobierno ha acreditado que no tiene mayoría en la Cámara, que está bloqueado, que no hay cuentas", ha dicho el líder popular.

Todo ello unos minutos después de que el pleno del Congreso haya rechazado la senda de estabilidad 2026-2028, un paso previo fundamental para la elaboración de los presupuestos del próximo año, lo que obligará al Gobierno a aprobar unos nuevos objetivos de déficit y deuda en el plazo de un mes.

La senda de estabilidad ha sido rechazada con 178 votos en contra -PP, Vox, Junts y UPN-, 164 a favor y 5 abstenciones, la de Podemos y la de la diputada de Compromís Àgueda Micó.

Según Feijóo, el rechazo a la senda demuestra que el Ejecutivo de Pedro Sánchez funciona con una "precariedad" para aprobar cualquier ley o disposición.

Feijóo ha recordado también la "agenda judicial" que afecta al Gobierno este jueves, día en el que el Tribunal Supremo está decidiendo si envía al exministro José Luís Ábalos y su exasesor Koldo García a prisión. Una "agenda sin precedentes", ha agregado.

Aún así, el líder del PP no ha querido hacer una valoración sobre la posible entrada en prisión, solicitada ya por la fiscalía, y ha llamado a esperar a que se conozca la decisión del tribunal. EFE

