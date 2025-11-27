Feijóo asegura que la Comunidad Valencia recupera la "estabilidad" con Pérez Llorca frente a la "debilidad" del Gobierno

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la investidura de Juanfran Pérez Llorca, aprobada este jueves con los votos del PP y Vox, permitirá a la Comunidad Valenciana "recuperar la estabilidad y mantener la reconstrucción" tras la catástrofe de la dana "como máxima prioridad", en contraposición a la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso.

"Gana la estabilidad de un gobierno en solitario del PP", ha escrito Feijóo en un mensaje en la red social 'X', en el que también ha deseado un "buen camino" al nuevo presidente de la Generalitat, que toma el relevo de Carlos Mazón.

La candidatura de Juanfran Pérez Llorca ha salido adelante en primera votación --que ha sido pública por llamamiento, tal y como establece el reglamento de Les Corts-- gracias a la mayoría absoluta que suman el PP y Vox, tras unas seis horas de pleno de investidura.

En declaraciones a los medios tras la investidura, el nuevo presidente de la Generalitat ha asegurado que asume el cargo para "trabajar desde el diálogo, desde la sensatez y desde la búsqueda de acuerdo" en las necesidades de la Comunidad Valenciana.