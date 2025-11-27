Exvocal del CGPJ: Desde que fallan las pulseras hay más prisión preventiva a maltratadores

Madrid, 27 nov (EFE).- La expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ángeles Carmona ha advertido de que "desde que están fallando los dispositivos" Cometa de control de agresores machistas los tribunales están imponiendo más prisiones preventivas como medida cautelar.

Carmona ha participado este jueves en la jornada 'El sistema ha fallado', organizada por el Partido Popular en el Senado con el objetivo de analizar las disfunciones registradas en el sistema Cometa.

En el acto, Carmona ha denunciado el "fallo generalizado" que se produjo tras el cambio de contrato y la adquisición de nuevos dispositivos por parte del Ministerio de Igualdad.

"Es un tema que debe preocuparnos, pero que debe tener solución también. (...) Desde que están fallando los dispositivos, los jueces están imponiendo más prisiones preventivas como medida cautelar porque los dispositivos están teniendo muchísimos fallos", ha señalado.

Tras concluir el acto y preguntada por la Agencia EFE, Carmona ha explicado que está advirtiendo esta realidad en el juzgado de Sevilla en el que trabaja.

Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial, los números absolutos de penas privativas de libertad provisional (como órdenes de protección y medidas cautelares) fluctúan en el entorno de las 300: 324 en el tercer trimestre de 2024, 277 en el cuarto trimestre, 321 en el primer trimestre de 2025 y 300 en el segundo trimestre de este año (última fecha para la que existen datos).

Fuentes del Observatorio han precisado a EFE que las cifras relativas al tercer trimestre de 2025 no estarán disponibles hasta diciembre y las que se están imponiendo en la actualidad no se conocerán hasta marzo del año que viene.

Las estadísticas del Observatorio del CGPJ no explican el contexto en el que se dictan esas penas privativas de libertad, la medida cautelar más extrema y reservada para los casos más graves de violencia de género, ni a qué se deben esas ligeras fluctuaciones.

Sobre los fallos en el sistema Cometa, Carmona ha insistido en que, siendo ella presidenta del Observatorio, el CGPJ advirtió de que se iban a producir y que se negó a firmar el nuevo protocolo del cambio de pulseras porque "no estaba acreditada la solvencia".

La jurista ha indicado que los fallos se ven en los juzgados a diario y tienen que ver con falsas alarmas, agresores que se quitan la pulsera, falta de localización de los maltratadores o problemas cuando se sumerge o se moja el dispositivo. Esto "supone una ansiedad tremenda a las mujeres que portan el dispositivo", ha dicho.

Carmona se ha preguntado por qué ha dejado de crecer el número de instalaciones de pulseras para vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, si porque los jueces han dejado de confiar en el sistema o las propias víctimas no los quieren.

"Hay que ser valiente y poner esto en la lupa de todo el mundo", ha aseverado. EFE