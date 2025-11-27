Espana agencias

ERC pide a Junts que "deje de hacer daño" a Cataluña alineándose con el PP y Vox contra la senda de déficit

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este jueves a Junts que "deje de hacer daño" a Cataluña alineándose con el PP y Vox para votar contra la senda de déficit del Gobierno.

El Pleno del Congreso ha tumbado, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales de 2026.

Preguntado por este rechazo en los pasillos del Congreso, Rufián ha explicado que ERC ha respaldado la senda de déficit "por responsabilidad" en tanto que su aprobación "incide directamente" en la Administración de Cataluña.

Es por ello que ha reclamado a los de Carles Puigdemont, que recientemente decidieron romper su acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, que dejen de "hacer daño" a Cataluña alineándose "con lo peor" del hemiciclo, en alusión al PP y Vox.

