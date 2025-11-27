El Valencia estudia el mercado y la continuidad de Ben Abdelkader para reforzar al equipo

Valencia, 27 nov (EFE).- El Valencia Basket estudia estos días el mercado para reforzar al equipo en la segunda mitad de la temporada y también la posibilidad de ampliar el contrato de la exterior Hind Ben Abdelkader, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de esas intenciones.

La exterior belga llegó a mitad de septiembre al club con un contrato hasta final de este mes de noviembre. El técnico Rubén Burgos se mostró esta semana muy satisfecho con su rendimiento y dijo haber trasladado al club su opinión sobre si se le debe ofrecer la renovación o no.

El club valenciano anunció este martes la salida del club de la exterior ucraniana Alina Iagupova y también esta pendiente de la situación física de Raquel Carrera, que arrastra desde que regresó de disputar el Eurobasket con España molestias en la rodilla izquierda que parece que le obligarán a parar un tiempo.

Además, el club anunció hace tres semanas la marcha de Tanaya Atkinson, que había reforzado la línea exterior del equipo desde el verano con un contrato temporal.

Tampoco se ha incorporado aún a la dinámica de la plantilla la base aragonesa Cristina Ouviña, que fue madre la pasada primavera y sigue con su plan de puesta a punto.

Con la situación de Carrera, Abdelkader y Ouviña por definir, el Valencia tiene en su primera plantilla a ocho jugadores disponibles. Se trata de Leticia Romero, Marija Lekovic, Queralt Casas, Elena Buenavida, Leo Fiebich, María Araújo, Kayla Alexander y Awa Fam.

Además, jugadoras como Paula Saravia, Marina Bleda e Irene Broncano compaginan su presencia en los entrenamientos con la que tienen en el vinculado La Corda Paterna y Burgos ha echado mano también de canteranas como Marta Llompart, que debutó con el primer equipo hace unos días. EFE