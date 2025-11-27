El Trofeo José Cano cumple 45 años reconocido como el "Mundial de las carreras populares"

Madrid, 27 nov (EFE).- El Trofeo José Cano, en Canillejas (Madrid), celebra una nueva edición el próximo 30 de noviembre, y van 45, en la que David Canal, olímpico en dos ocasiones y ganador de cinco medallas en distintos campeonatos de Europa, lucirá el dorsal número 1 para correr una prueba que, para Jesús España, es el "Mundial de las carreras populares".

El Trofeo José Cano, de 10 kilómetros, es una carrera con gran arraigo en el atletismo español en la que han participado algunos de los más destacados atletas nacionales e internacionales.

José Manuel Abascal, primer atleta español en conseguir una medalla olímpica en Los Ángeles 1984 en una prueba de pista; José Luis González, subcampeón del mundo al aire libre en Roma 1987 en 1.500; Roberto Parra, campeón de Europa en pista cubierta; Fabián Roncero, campeón del mundo de maratón por equipos en Atenas 1997; el portugués Fernando Mamede, plusmarquista mundial de 10.000 de 1984 a 1989; el keniano Osoro Ondoro, medallista en los Juegos Africanos; o el galés Steve Jones, ganador de las maratones de Nueva York, Chicago y Londres, corrieron por el madrileño barrio de Canillejas.

La carrera siempre se ha caracterizado por tener un marcado carácter competitivo. “Aquí se viene a correr de verdad. Entendemos que el atletismo es una actividad divertida en sí misma y siempre hemos querido ofrecer una competición seria, evitando recorridos llenos de cuestas abajo. Es una prueba para amantes del deporte y del atletismo. Correr en Canillejas es como jugar en el Bernabéu”, subraya el organizador de la prueba desde 1980, Pepe Cano.

Uno de los hitos del Trofeo José Cano es el carácter igualitario de la carrera: “Fuimos la primera carrera en España que igualó los premios entre hombres y mujeres y también los pioneros en dar medallas o trofeos a todos los participantes. Recuerdo que al principio no se entendía que corrieran profesionales con populares, cuando la única diferencia es que unos corren más que otros".

"Nuestro éxito es que no dimos un premio fijo de salida. Al principio dábamos un coche y después dimos un millón seiscientas mil pesetas, con el que te podías comprar un piso. Todos los atletas internacionales querían venir, porque poder ganar un coche o una entrada para un piso está bien", recuerda Pepe Cano.

Jesús España, campeón de Europa en 5.000 metros en Gotemburgo 2006, y Esther Desviat, participante en varios campeonatos de Europa y en un Mundial, son los embajadores de esta 45 edición.

"Esta carrera es diferente a todas. Mi entrenador la llamaba el Mundial de las carreras populares. Me acuerdo que, en mi época profesional, tenía la espinita clavada de no haber ganado en esta carrera. Y que celebré, cuando la corrí las primeras veces, haber quedado en un séptimo puesto aunque al principio quedé decepcionado. Nos llegamos a tomar el atletismo como algo serio gracias a Canillejas. Yo recuerdo equiparar a la misma altura a la carrera de San Blas-Canillejas con la San Silvestre Vallecana", comenta Jesús España.

Para Esther Desviat la Carrera de Canillejas es "muy emocionante y siempre estaba marcada en el calendario de lo especial que era", sobre todo "a raíz de poder celebrar una victoria" en sus calles.

Carlos García Caro, fue el primer ganador, allá por 1980, de una carrera que aquella primera vez tuvo 12 kilómetros. "La memoria a veces falla pero para mi fue una fortuna, una suerte y una casualidad vencer ese año".

"En aquella época seguía corriendo pero había dejado el nivel profesional. Intentaba correr los fines de semana carreras populares y me apunté a Canillejas. Gané y eso ya forma parte de mi currículum atlético. Es una verdadera competición", confiesa.

Otro ilustre del atletismo español, Vicente Capitán, recuerda que aún tiene en casa una copa de 1984 que se entregaba a todos los llegados a meta. "Yo hacia multideporte en el colegio y vi un cartel en la Camiseria Edwards, en el barrio de Bilbao, vecino a Canillejas, que hablaba de una carrera en la que se daba un trofeo a todos los llegados. Ese fue mi primer recuerdo".

"Mi hermano José Luis, dos años más pequeño, quedó quinto y se llevó un chándal que era muy grande. Mi club ha sido el Suanzes, es mi casa, y Canillejas era una carrera ineludible para hacer en noviembre. Hice podio en junior y sub-23. Yo no la competí en absoluto porque me coincidía en cross, es la pena que me queda. Ahora sigo viniendo como un popular más. Es una carrera a la que gusta llegar compitiendo y la he valorado mucho", apunta Capitán.

Javier Martín, 'Javito', uno de los mejores duatletas del mundo en la actualidad y embajador de Skechers, es del barrio y recuerda cómo la carrera pasaba por su calle. "Era gente buena y verlo era alucinante. Ganarla es el mayor logro que he conseguido".

El madrileño Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos, asegura que "Canillejas, la carrera de Pepe Cano, ha sido su manera de descubrir el deporte".

"Mi nicho familiar no ha tenido una actividad de ir a carreras. Gracias a pequeños distritos, pequeñas acciones como esta, se ha ayudado a niños en edad complicado. Han conseguir acercar lo bueno y alejar las cosas malas. Esta carrera me ha construido como persona. Yo al día siguiente de correrla llegaba al colegio orgulloso de haber participado. Ha sido muy transgresora en el deporte y ha mantenido una esencia pura. A mi me llegan muchas emociones. Mantener su esencia es lo que la hace diferencial", subraya.

La competición hace especial hincapié en la participación infantil y juvenil. Para ello están programadas varias carreras, con recorridos y distancias diferentes a la principal, para las edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. También hay una específica para la categoría juvenil (de 16 a 18 años) y las correspondientes clasificaciones para las distintas categorías de veteranos.

"Las carreras se han convertido en comerciales y modas pero lo nuestro es trabajo y cantera. Han corrido casi 200.000 niños desde que empezamos y han salido campeones de Europa y atletas como Jesús España, Viciosa, Fernando Carro o Diana Martín", declara orgulloso Pepe Cano.

La prueba principal de 10 km saldrá a las 11:30 de la calle Versalles y concluirá en la calle Néctar, en las inmediaciones del Parque de Canillejas. Desde las 9:00 de la mañana se disputarán las distintas carreras de menores.

En esta ocasión el Atlético de Madrid, que está ubicado en el mismo distrito en el que se disputará la carrera (San Blas-Canillejas), ha donado un paquete de entradas para ver un partido de Liga de Campeones en el que participe el club madrileño. Se entregarán dos para los tres primeros clasificados de cada categoría y, aparte, Skechers, repartirá 24 pares de zapatillas entre los diferentes ganadores. EFE

