El Senado pide al Gobierno una normativa especial para los pequeños municipios

Madrid, 27 nov (EFE).- Los pequeños ayuntamientos no pueden funcionar con las mismas reglas administrativas que las capitales de provincia o los municipios de más de 20.000 habitantes, ha argumentado el Grupo Popular en el Senado este jueves para defender una moción pidiendo un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población.

La iniciativa no ha recibido el apoyo de otros grupos, pero como el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, la moción cuenta con la aprobación de la Comisión de las Comunidades Autónomas, donde se ha debatido esta mañana.

El senador popular Vidal Galicia ha recordado que el 80% de los municipios españoles tienen menos de cinco mil habitantes, cifra que se amplía en autonomías como Castilla y León hasta superar el 97%.

No puede ser idéntico el marco legal para realidades tan dispares como son estas poblaciones frente a las capitales de provincia o grandes municipios. "Necesitan otro régimen jurídico", ha defendido el senador popular.

"En la defensa del municipalismo, alma del PSOE, lecciones, ni una", ha respondido la socialista Inmaculada Sánchez, para explicar la negativa de su grupo.

El senador popular Juan Pablo Martín ha recordado que la ministra Isabel Rodríguez anunció en el Senado un estatuto básico para los municipios de menor población, y lo calificó como una prioridad del ministerio. Pero "no han hecho nada", ha reprochado.

La siguiente moción debatida por la misma Comisión en la mañana de hoy insta al Gobierno a "procurar la necesaria conectividad digital a todas las zonas rurales y de población dispersa de la comunidad autónoma de Castilla y León".

Este asunto, al igual que el anterior, ha sido vinculado al problema de la despoblación por los senadores que han intervenido.

El popular Jorge García Vega ha sostenido que "esperábamos contar con el apoyo de los otros grupos, pero escuchando la intervención socialista en la anterior moción, he perdido la confianza".

"En Castilla y León estamos por debajo de la media española en conectividad" y, para impulsar la transformación digital, "necesitamos conectividad".

"En la comunidad más extensa, con el mayor número de municipios, la conectividad es un medio fundamental para garantizar la calidad de vida y contribuye a fijar población", ha explicado.

Efectivamente, tampoco ha habido acuerdo a este respecto, aunque la iniciativa cuenta para salir adelante con los votos de la mayoría absoluta del PP en la cámara, que se reproduce en la citada Comisión.

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la moción popular, que el PP ha rechazado. EFE

EFE

