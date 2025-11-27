El PSOE está "tranquilo" y no teme "nada" de lo que diga Ábalos porque "no salpica ni al partido ni al Gobierno"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el partido respira "tranquilidad" de saber que "nada" de lo que diga el exministro José Luis Ábalos declare este jueves ante el Tribunal Supremo les afecta. "Él sabrá qué estrategia de defensa coge, pero no tememos nada de lo que pueda decir", ha insistido.

En los pasillos de la Cámara Baja, López ha restado importancia a los ataques vertidos este miércoles contra el Gobierno al confirmar, citando "fuentes presenciales", que el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, se reunieron en vísperas de la moción de censura, o al acusar a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de alojar en su vivienda oficial a personas no autorizadas.

"Le piden 24 años y reacciona de esta manera", se ha limitado a decir López al ser preguntado sobre si le sorprendía esta forma de actuar de Ábalos la víspera de su vistilla ante el Alto Tribunal por la trama de las mascarillas.

Sobre cómo afectará al partido su posible ingreso en prisión, como así lo piden las acusaciones, el dirigente del PSOE ha comentado que "desde el minuto uno" que se supo de las actuaciones de Ábalos le expulsaron de las filas del partido, que es como reaccionan "siempre" que se enfrentan a un caso así. "Tranquilidad de saber que eso no salpica al PSOE ni al Gobierno", ha resumido.