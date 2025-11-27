Espana agencias

El plazo de aceptación de la opa de Neinor a Aedas se extenderá hasta el 11 de diciembre

Madrid, 27 nov (EFECOM).- El plazo de aceptación de la opa lanzada por la promotora inmobiliaria Neinor Homes sobre su competidora Aedas Homes se extenderá desde este jueves 27 de noviembre hasta el próximo 11 de diciembre, ambos incluidos.

Así lo ha indicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que el miércoles autorizó dicha oferta pública voluntaria de adquisición tras la actualización de precio sobre una hipotética segunda opa, en la que Neinor aumentaría su pago hasta los 24 euros por acción.

Neinor ya tiene garantizado el 79,02 % del capital social de Aedas tras la aceptación del fondo Castlelake, principal accionista de ésta, y que se comprometió a aceptar la oferta de manera irrevocable a un precio de 21,335 por acción.

Al tratarse de una oferta voluntaria y haberse acordado la venta del 79,02 % del capital, si el número de acciones que acepta la presente operación representa menos del 50 % de los derechos de voto de Aedas, excluyendo los que correspondan a Castlelake, Neinor deberá lanzar una nueva opa obligatoria.

Esa posible nueva oferta se dirigiría a la totalidad del capital social de Aedas y se llevaría a cabo a un precio un 12,5 % mayor, hasta los 24 euros por acción.

Esos 24 euros fijados para la segunda opa coinciden con la cotización de Aedas previa al anuncio de la oferta voluntaria, descontando los dividendos pagados por Aedas el pasado julio.

Una vez se materialice, Neinor tendrá capacidad para desarrollar 43.200 viviendas en los próximos años. Además, incorporará una cartera compuesta por 20.200 viviendas en España. EFECOM

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

