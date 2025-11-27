Espana agencias

El plan de opciones sobre acciones de Miquel y Costas beneficiará a 54 altos cargos

Barcelona, 27 nov (EFECOM).- La compañía papelera Miquel y Costas ha limitado a un máximo de 54 personas, elegidas entre consejeros ejecutivos, directivos y personal "clave" de la sociedad y sus filiales, las beneficiarias del plan de opciones sobre acciones aprobado en la última junta general de accionistas.

La compañía ha informado este jueves en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de esta decisión, tomada por el consejo de administración de la compañía el pasado 24 de noviembre.

La junta de accionistas, celebrada el pasado junio, aprobó un plan de opciones sobre acciones por un máximo de 500.000 euros -correspondientes al 1,25 % del capital social- y con una duración total de seis años dirigidos a directivos y personal clave de la empresa.

El consejo de administración ha fijado además las fechas de vigencia del plan, incluyendo los periodos de consolidación y ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas a los beneficiarios.

Así, la fase de consolidación empezará el próximo 1 de diciembre de 2025 y tendrá una duración de tres años; mientras que la fase de ejercicio arrancará el 2 de diciembre y estará vigente también tres años. EFECOM

