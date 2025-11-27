Espana agencias

El Nikkei extiende ganancias y sube un 1,23 % entre expectativas sobre la Fed

Tokio, 27 nov (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, extendió este jueves sus ganancias y subió un 1,23 %, recuperando los 50.000 puntos tras casi dos semanas, impulsado por los buenos resultados registrados la víspera en Wall Street en medio de las expectativas sobre la Reserva Federal (Fed).

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió 608,03 puntos, hasta 50.167,10 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 0,39 %, o 13,07 puntos, hasta situarse en 3.368,57 unidades, tras tocar durante la sesión un nuevo máximo intradía.

El parqué tokiota siguió la tendencia de la plaza neoyorquina, después de que la publicación de indicadores económicos más débiles de lo esperado renovara las expectativas de los inversores de una nueva bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

Además, las firmas tecnológicas y de semiconductores impulsaron las ganancias a medida que se disipan la preocupación de los inversores por una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA).

Las firmas Advantest y Tokyo Electron, claves en la industria japonesa de los semiconductores, avanzaron un 4,88 y un 3,24 %, respectivamente, mientras que el gigante de las inversiones SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA, subió un 3,57 %.

Sin embargo, la empresa de mayor capitalización local, el fabricante de vehículos Toyota, bajó un 0,1 %, tras registrar avances al comienzo de la jornada.

El gigante del entretenimiento y la electrónica Sony sumó un 1,28 %, mientras que la empresa de videojuegos Nintendo cayó un 0,49 %.

Además, la cervecera Asahi, que este jueves reveló que los datos personales de casi dos millones de clientes, socios y empleados quedaron comprometidos durante un ciberataque a finales de septiembre, se dejó un 0,72 % al cierre de la Bolsa.

El banco Mitsubishi UFJ, otro de los pesos pesados del mercado japonés, cayó un 1,31 %.

En la sección principal, 969 empresas subieron frente a 566 que bajaron, mientras que 68 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación de la jornada ascendió a 4,97 billones de yenes (unos 27.449 millones de euros). EFECOM

