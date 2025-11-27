Espana agencias

El Newcastle se quejará a la UEFA por el trato a los aficionados en Marsella

Guardar

Londres, 27 nov (EFE).- El Newcastle United va a presentar una queja formal a la UEFA por el "inaceptable trato" que recibieron sus aficionados en Marsella, en el partido disputado en la Liga de Campeones este martes.

Según cuenta el Newcastle en un comunicado, los aficionados desplazados a Marsella tuvieron que quedarse en el estadio hasta una hora después del pitido final de su derrota contra el Olympique de Marsella para que pudieran estar seguros al abandonar el campo.

La policía había organizado un plan para desplazar a 500 aficionados cada vez con una escolta de la policía hasta una estación de metro cercana. El Newcastle asegura que la afición "estaba de buen humor pese al decepcionante resultado" y esperó "pacientemente y sin ningún incidente".

Sin embargo, "una vez que el primer grupo de aficionados fue liberado, la policía empezó a usar innecesaria y desproporcionada fuerza para evitar que el resto de aficionados se movieran. Esto se hizo con una combinación de espray de pimienta, porras y escudos, con muchos aficionados siendo indiscriminadamente agredidos por la policía", añadió el Newcastle en dicho comunicado.

"Muchos aficionados estaban visiblemente angustiados, particularmente en la zona alta del sector visitante, donde comenzó el problema. Nuestros trabajadores comentaron inmediatamente el incidente con la policía, pero esto tuvo un limitado impacto en sus acciones. Los aficionados que salieron del estadio compartieron con razón su angustia, frustración e ira con nuestros representantes y posteriormente recibimos informes profundamente preocupantes de los aficionados que estaban presentes. La seguridad y el bienestar de los aficionados siempre deben ser de suma importancia. Condenamos el trato que la policía dio a nuestros aficionados durante este incidente".

El Newcastle confirmó que hablará con la UEFA, con el Olympique de Marsella y con las autoridades locales para investigar formalmente este asunto y que se aprenda la lección y este comportamiento no se repita. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Benítez: "Poder levantar un título en mi estadio, en mi casa, me hace ilusión"

Infobae

La Liga F concede 33 becas a futbolistas para facilitar su formación académica

Infobae

El Trofeo José Cano cumple 45 años reconocido como el "Mundial de las carreras populares"

Infobae

Huéspedes chinos cancelan hasta el 70 % de reservas en popular región nipona entre tensión

Infobae

El 37,6 % de las empresas de más de 50 empleados participa en cadenas de valor globales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Ábalos, Koldo

En directo | Ábalos, Koldo y Aldama ante el juez: Leopoldo Puente decide la prisión del exministro y su asesor

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions