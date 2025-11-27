El Newcastle se quejará a la UEFA por el trato a los aficionados en Marsella

Londres, 27 nov (EFE).- El Newcastle United va a presentar una queja formal a la UEFA por el "inaceptable trato" que recibieron sus aficionados en Marsella, en el partido disputado en la Liga de Campeones este martes.

Según cuenta el Newcastle en un comunicado, los aficionados desplazados a Marsella tuvieron que quedarse en el estadio hasta una hora después del pitido final de su derrota contra el Olympique de Marsella para que pudieran estar seguros al abandonar el campo.

La policía había organizado un plan para desplazar a 500 aficionados cada vez con una escolta de la policía hasta una estación de metro cercana. El Newcastle asegura que la afición "estaba de buen humor pese al decepcionante resultado" y esperó "pacientemente y sin ningún incidente".

Sin embargo, "una vez que el primer grupo de aficionados fue liberado, la policía empezó a usar innecesaria y desproporcionada fuerza para evitar que el resto de aficionados se movieran. Esto se hizo con una combinación de espray de pimienta, porras y escudos, con muchos aficionados siendo indiscriminadamente agredidos por la policía", añadió el Newcastle en dicho comunicado.

"Muchos aficionados estaban visiblemente angustiados, particularmente en la zona alta del sector visitante, donde comenzó el problema. Nuestros trabajadores comentaron inmediatamente el incidente con la policía, pero esto tuvo un limitado impacto en sus acciones. Los aficionados que salieron del estadio compartieron con razón su angustia, frustración e ira con nuestros representantes y posteriormente recibimos informes profundamente preocupantes de los aficionados que estaban presentes. La seguridad y el bienestar de los aficionados siempre deben ser de suma importancia. Condenamos el trato que la policía dio a nuestros aficionados durante este incidente".

El Newcastle confirmó que hablará con la UEFA, con el Olympique de Marsella y con las autoridades locales para investigar formalmente este asunto y que se aprenda la lección y este comportamiento no se repita. EFE