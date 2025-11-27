Espana agencias

El juez deja en manos del Congreso los "efectos" que la prisión provisional pueda tener en Ábalos

Guardar

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha asegurado que deja en manos del Congreso los "efectos" que la prisión provisional acordada este jueves por el 'caso Koldo' pueda tener en el exministro y diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos.

Así consta en el auto, dictado este mismo jueves, en el que el magistrado ha ordenado comunicar su decisión a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, como marca la ley. El instructor también ha visto pertinente enviar a la Cámara Baja la resolución en la que propuso juzgar a Ábalos por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Puente ha acordado el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Ábalos al considerar que existe un riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra y por la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el diputado ha salido ya en furgón policial desde el Supremo hasta Soto del Real (Madrid).

La decisión del magistrado ha convertido al exministro en el primer diputado nacional en ejercicio en entrar en la cárcel. El instructor ha incidido en que, "en cualquier caso, los efectos que pueda proyectar la prisión provisional de Ábalos sobre su actividad parlamentaria es decisión que corresponde adoptar al Congreso de los Diputados en aplicación del Reglamento que lo regula".

En lo que respecta al argumento de la defensa sobre el derecho de representación política de quienes le votaron, Puente ha señalado que "es evidente que la decisión aquí adoptaba no lo cercena o menoscaba --salvo que se considerase, y no llega a tanto su defensa-- que cualquier medida provisionalmente restrictiva de la libertad ambulatoria, en cualesquiera circunstancias, resultaría inconciliable con el mencionado derecho fundamental".

FISCALÍA Y ACUSACIONES POPULARES PEDÍAN LA PRISIÓN

El magistrado ha adoptado su decisión tras revisar las medidas cautelares vigentes en sendas vistillas, accediendo a las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares que lidera el PP, que habían reclamado el ingreso en prisión de ambos al considerar que ahora que se enfrentan a hasta 30 años de cárcel el riesgo de fuga se ha disparado.

Ábalos ha sido el primero en llegar al alto tribunal. Lo ha hecho a las 9.12, unos 45 minutos antes de la hora señalada, solo y con una mochila de cuero marrón. El también ex secretario de Organización del PSOE no ha querido hacer declaraciones a la prensa a su llegada al alto tribunal, pero sí ha tomado la palabra al final de la vistilla para asegurar al juez que no se iba a fugar. "No tengo dinero ni a dónde ir", ha sostenido.

Fuentes consultadas afirman que está "destrozado". Durante las horas que ha estado aguardando la decisión del Supremo, el ex dirigente socialista ha estado fumando en los patios del antiguo palacio, visiblemente nervioso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ábalos, un recorrido de casi una década desde la cúpula del PSOE junto a Sánchez hasta la caída en desgracia y la cárcel

Ábalos, un recorrido de casi

El TS envía a Ábalos y Koldo a prisión por riesgo "extremo" de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

El TS envía a Ábalos

Peinado avisa a Moncloa de que si no envía las agendas de Begoña Gómez y su asesora puede incurrir en desobediencia

Peinado avisa a Moncloa de

Felipe González denuncia que la polarización viene de "arriba abajo" y pide un mes de "tregua de insultos"

Felipe González denuncia que la

El TJUE avala que un Estado miembro exija certificado a fondos no residentes para aplicar exención fiscal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos, el primer diputado en

Ábalos, el primer diputado en activo en entrar en prisión: el Congreso inicia los trámites para suspenderle de sus funciones como parlamentario

Vox agradece a Pérez Llorca que haya aceptado las exigencias de su partido contra la inmigración y el Pacto Verde Europeo: “Celebro que se haya comprometido”

Ábalos y Koldo a prisión sin fianza: el juez del Supremo decreta la medida cautelar de cara a la apertura del juicio oral

Un funcionario de prisiones explica qué lleva la mochila que Ábalos y Koldo han preparado para ir a la cárcel: ni cepillos de dientes ni sudaderas con capucha

En directo | El PSOE reacciona a la entrada de Ábalos en prisión: “Ya veníamos llorados”

ECONOMÍA

El coste laboral alcanza los

El coste laboral alcanza los 3.256 euros mensuales por trabajador, un 28% más que en 2015

La abstención del PSOE permite a las derechas tumbar la ley de Sumar para prohibir a fondos buitre y empresas comprar viviendas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Montaña rusa en el precio de la luz: tarifa máxima baja y la mínima sube este viernes 28 de noviembre

El Gobierno cierra con UGT y CSIF, sin CCOO, la subida salarial del 11% para los funcionarios hasta 2028

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions