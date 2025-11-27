El Hang Seng gana un 0,1 % en una sesión de incertidumbre por la Fed e industriales chinas

Shanghái (China), 27 nov (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,07 % en otra sesión marcada por los pronósticos de una rebaja de tipos en EE. UU. y, en esta ocasión, también por el empeoramiento de los datos económicos en China, concretamente las ganancias de las industriales.

El selectivo sumó 17,85 puntos hasta los 25.945,93, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,03 %.

Los repuntes más destacados fueron los de la juguetera que produce y comercializa los populares muñecos Labubu, Pop Mart (+6,84 %), y la operadora de casinos en Macao Sands China (+3,4 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la filial de servicios sanitarios del gigante digital chino Alibaba, Alibaba Health (-5,57 %), o la cadena de joyerías Chow Tai Fook (-3,84 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 204.730 millones de dólares de Hong Kong (26.321 millones de dólares, 22.706 millones de euros). EFECOM