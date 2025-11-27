Espana agencias

El Gobierno Vasco, BBK e Indar presentan una oferta para comprar Ayesa

Bilbao, 27 nov (EFECOM).- El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha confirmado que un consorcio conformado por el Ejecutivo vasco, Fundación BBK y el fondo Indar -creado por Kutxabank- están pujando para adquirir Ayesa y que Ibermática "regrese" a Euskadi.

Jauregi ha participado este jueves en Noain (Navarra) en un mesa redonda, organizada por EnpresaBIDEA, junto a su homólogo navarro, Mikel Irujo, donde se ha referido a la operación de compra de Ayesa.

El objetivo pasaría, según ha reconocido el consejero, por que Ibermática "regrese a Euskadi", tras haber sido adquirida por Ayesa en 2022.

"Queremos que una empresa con raíces vascas y líder en los ámbitos de la digitalización, la ciberseguridad y la inteligencia artificial mantenga su arraigo en nuestra tierra", ha defendido.

Según ha advertido, la venta de Ayesa a terceros supondría un riesgo de "desarraigo" que "hay que evitar" para un sector estratégico.

Tras recordar que las raíces de la compañía están en Euskadi, ha trasladado un mensaje de tranquilidad para los trabajadores de la compañía en el caso de que la oferta del consorcio vasco resulte ganadora.

La ingeniería Ayesa, proveedor de servicios de tecnología e ingeniería, alcanzó en agosto de 2022 un acuerdo para la compra del 100 % de Ibermática (fundada en 1973) con ProA Capital y otros accionistas minoritarios. EFECOM

EFE

